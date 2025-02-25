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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 679 оценок

Tekken 8 преодолела отметку в три млн проданных копий - Анна Уильямс появится в игре в конце марта

butcher69
Новости

Bandai Namco объявила, что продажи Tekken 8 превысили три миллиона копий, обогнав темпы продаж Tekken 7. Кроме того, компания анонсировала Анну Уильямс как нового бойца DLC, который выйдет 31 марта для владельцев Character Year 2 Pass и 3 апреля для всех.

Дополнительный контент «Season 2 Character & Stage Pass» включает:

  • Лето 2025 – новая арена и персонаж
  • Осень 2025 – новый боец
  • Зима 2025/2026 – арена и персонаж

Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series и PC (Steam) с 26 января 2024 года.

22
14
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Второй DLC-перс (после Хейхачи), которому буду рад проигрывать бой. Неожиданно трэк Hacked из Tekken 6!

5
best_nick_jokker

Интересненько сколько будет стоить второй сезон по денюжке

3
Анна Кранцове

Наконец то дождалась

1
Tiberius684

А этот «Season 2 Character & Stage Pass» в продаже то есть уже? Я чёт в дополнениях в стиме не вижу его.

1
Rey4rtRO

Это было лишь вопросом времени. Спасибо японцам, что держат марку и все еще делают привлекательных женских персонажей.

Теперь ждем Армор Кинга.

1
60plus

Что за шуба санта клауса?

0
Kenn1y

Причёска у нее конечно странная, ну лучше прямой челки, что была раньше. По сути почти закрыт ростер нужных персонажей, остались Лэй, Катарина и Кристи.

0
Геральт Батькович

Мардук!

0
nanouser1234

снова покупать заставляют одних и тех же персонажей xD походу армор кинга опять же придется покупать(хомячкам) короче, все кто в т7 продавались, по новой покупайте, и хомячки не забудьте минусануть меня)

0
pandore

ох и сдулись они с этими пакетами стандартных персонажей которых продают в dlc даже без намека на историю.зачем из нее альтушку делают.

-1
Feliskotta

Лучше Хомлендеров бы всяких добавляли,да?) А ещё больше меня веселит нытье про базовый облик персонажа в игре с кустомайзом внешности..

2
skualllionheart

что стало с нормальными художниками, почему внешность всех персов делают максимально эпатажными, мне вот просто даже играть за таких не хочется, благо хоть в редакторе можно все более менее все исправить. Тот кто решил все больше уходить в анимэ стилистику а-ля стрит файтер нафиг уволить надо.

-2
Gradient_Zero

Ну уж Денис из великого Нижнего Урюпинска гораздо больше знает, как должны выглядеть персонажи в Теккене

4
skualllionheart Gradient_Zero

Ну если тебе нравятся наряды как у петушка со всеми цветами радуги, то уж лучше я буду Денисом из великого Нижнего Урюпинска.

-2