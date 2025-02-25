Tekken 8 преодолела отметку в три млн проданных копий - Анна Уильямс появится в игре в конце марта

Bandai Namco объявила, что продажи Tekken 8 превысили три миллиона копий, обогнав темпы продаж Tekken 7. Кроме того, компания анонсировала Анну Уильямс как нового бойца DLC, который выйдет 31 марта для владельцев Character Year 2 Pass и 3 апреля для всех.
Дополнительный контент «Season 2 Character & Stage Pass» включает:
- Лето 2025 – новая арена и персонаж
- Осень 2025 – новый боец
- Зима 2025/2026 – арена и персонаж
Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series и PC (Steam) с 26 января 2024 года.
Второй DLC-перс (после Хейхачи), которому буду рад проигрывать бой. Неожиданно трэк Hacked из Tekken 6!
Интересненько сколько будет стоить второй сезон по денюжке
Наконец то дождалась
А этот «Season 2 Character & Stage Pass» в продаже то есть уже? Я чёт в дополнениях в стиме не вижу его.
Это было лишь вопросом времени. Спасибо японцам, что держат марку и все еще делают привлекательных женских персонажей.
Теперь ждем Армор Кинга.
Что за шуба санта клауса?
Причёска у нее конечно странная, ну лучше прямой челки, что была раньше. По сути почти закрыт ростер нужных персонажей, остались Лэй, Катарина и Кристи.
Мардук!
снова покупать заставляют одних и тех же персонажей xD походу армор кинга опять же придется покупать(хомячкам) короче, все кто в т7 продавались, по новой покупайте, и хомячки не забудьте минусануть меня)
ох и сдулись они с этими пакетами стандартных персонажей которых продают в dlc даже без намека на историю.зачем из нее альтушку делают.
Лучше Хомлендеров бы всяких добавляли,да?) А ещё больше меня веселит нытье про базовый облик персонажа в игре с кустомайзом внешности..
что стало с нормальными художниками, почему внешность всех персов делают максимально эпатажными, мне вот просто даже играть за таких не хочется, благо хоть в редакторе можно все более менее все исправить. Тот кто решил все больше уходить в анимэ стилистику а-ля стрит файтер нафиг уволить надо.
Ну уж Денис из великого Нижнего Урюпинска гораздо больше знает, как должны выглядеть персонажи в Теккене
Ну если тебе нравятся наряды как у петушка со всеми цветами радуги, то уж лучше я буду Денисом из великого Нижнего Урюпинска.