Tekken 8 преодолела отметку в три млн проданных копий - Анна Уильямс появится в игре в конце марта

Bandai Namco объявила, что продажи Tekken 8 превысили три миллиона копий, обогнав темпы продаж Tekken 7. Кроме того, компания анонсировала Анну Уильямс как нового бойца DLC, который выйдет 31 марта для владельцев Character Year 2 Pass и 3 апреля для всех.

Дополнительный контент «Season 2 Character & Stage Pass» включает:

Лето 2025 – новая арена и персонаж

Осень 2025 – новый боец

Зима 2025/2026 – арена и персонаж

Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series и PC (Steam) с 26 января 2024 года.