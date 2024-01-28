Tekken 8 прорекламировали с помощью шоу дронов - получилось очень эффектно

Компания Bandai Namco в честь релиза Tekken 8 решила провести довольно масштабную рекламную компанию. В частности в Лондоне, прямо над всемирно известным Тауэрским мостом, с помощью сотен дронов была устроена схватка между бойцами.
Пользователи остались в восторге от такой необычной (и скорее всего дорогой) рекламы. При этом часть пользователей и вовсе не поверила в реальность видео, начав делать разоблачительные ролики. Тем не менее, данную рекламу опубликовал официальный аккаунт издателя в соцсети X, поэтому она точно настоящая. Судя по всему, рекламная компания игры уже дает свои плоды: пиковый онлайн игры в Steam почти в 3 раза выше чем у предшественника.
Tekken 8 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Вот вам ваши голограммы будущего
прикольно