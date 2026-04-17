Tekken 8 пытается вернуть доверие игроков: вышел масштабный патч 3.00.02

Tekken 8 продолжает бороться за расположение аудитории после неоднозначного третьего сезона. Проект, который на старте считался триумфальным возвращением культовой серии, со временем столкнулся с волной критики из-за спорных решений по DLC и балансным изменениям.

Bandai Namco не отказывается от поддержки игры и выпустила крупное обновление 3.00.02 — первый значимый патч после запуска Season 3. В нём разработчики сосредоточились на исправлении ошибок и масштабной переработке баланса. В частности, изменения затронули систему Heat и стартовые комбо Heat Dash: теперь награда за успешные действия должна лучше соответствовать рискам и сложности исполнения.

Список правок получился внушительным — только изменения персонажей заняли несколько страниц. Это явный ответ на критику сообщества, которое резко отреагировало на предыдущие обновления. После выхода третьего сезона игра получила сотни негативных отзывов и до сих пор удерживает статус «в основном отрицательные» в недавних оценках Steam.

По словам разработчиков, за первую неделю после релиза версии 3.00.00 они получили более 700 отзывов через официальный портал и продолжают ежедневно анализировать обратную связь.

Несмотря на усилия команды, говорить о полном «возрождении» Tekken 8 пока рано. Однако новый патч может стать важным шагом к восстановлению баланса и доверия игроков — если изменения действительно оправдают ожидания фанатов.