Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.2 848 оценок

Tekken 8 столкнёт файтинг и аниме-безумие - в игру добавят Юдзиро Ханму

butcher69 butcher69

Tekken 8 продолжает превращаться в настоящий музей культовых бойцов. Компания Bandai Namco официально подтвердила, что последним персонажем третьего сезона станет Юдзиро Ханма — главный монстр вселенной Baki the Grappler. В ростере он появится в начале 2027 года вместе с новой ареной Subsea Lockdown.

Для фанатов аниме это, пожалуй, один из самых громких гостевых кроссоверов за последние годы. В «Бойце Баки» Юдзиро называют «сильнейшим существом на планете» — персонажем, который способен уничтожать армии голыми руками. И если Tekken всегда славилась чрезмерно зрелищными драками, то появление Юдзиро выглядит почти идеальным совпадением.

Судя по тизеру, разработчики делают ставку на максимально жесткий и агрессивный стиль боя. После появления Хэйхати Мисима и других ветеранов серии Tekken 8 явно не собирается сбавлять темп и продолжает удерживать внимание фанатов громкими коллаборациями.

jax baron

ну фанаты долго просили

Ely Maze

На самом деле этот персонаж прям подходит

Если мне не изменяет память то он обычный человек хоть и сильно натренированный но презирает допинг в контексте теккена это ген дьявола

ему можно противопоставить

Казую или Хэйхати

В первом есть ген дьявола и он презирает людей
Второй же ищет силы дабы выйти за человеческие рамки

Если ошибся поправьте я последний раз смотрел Баки когда его давно давно по 2х2 показывали

Kartman9

Кто победит, Ханма Юдзиро или соединенные штаты Америки?

Jinol

Тифа которую мы заслужили

-zotik-

Добавить челика который не проигрывает)

