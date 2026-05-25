Tekken 8 столкнёт файтинг и аниме-безумие - в игру добавят Юдзиро Ханму

Tekken 8 продолжает превращаться в настоящий музей культовых бойцов. Компания Bandai Namco официально подтвердила, что последним персонажем третьего сезона станет Юдзиро Ханма — главный монстр вселенной Baki the Grappler. В ростере он появится в начале 2027 года вместе с новой ареной Subsea Lockdown.

Для фанатов аниме это, пожалуй, один из самых громких гостевых кроссоверов за последние годы. В «Бойце Баки» Юдзиро называют «сильнейшим существом на планете» — персонажем, который способен уничтожать армии голыми руками. И если Tekken всегда славилась чрезмерно зрелищными драками, то появление Юдзиро выглядит почти идеальным совпадением.

Судя по тизеру, разработчики делают ставку на максимально жесткий и агрессивный стиль боя. После появления Хэйхати Мисима и других ветеранов серии Tekken 8 явно не собирается сбавлять темп и продолжает удерживать внимание фанатов громкими коллаборациями.