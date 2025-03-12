Tekken 8 уже год страдает от читеров, но разработчики с этим ничего не делают. Ситуация может обернуться катастрофой

Прошел год с момента выхода Tekken 8, и проблема с читерами в игре только усугубилась. Несмотря на многочисленные жалобы и расследования игроков, Bandai Namco до сих пор не предприняла никаких серьезных мер для борьбы с нечестными соперниками. Если ситуация не изменится, онлайн-режим может окончательно превратиться в хаос.

Проблемы с нечестной игрой в Tekken 8 начались практически сразу после выхода. В сети появилось множество видео, где запечатлены игроки с нереальной реакцией, блокирующие атаки в один кадр, что физически невозможно без использования макросов. Часть игроков может моментально прерывать любые захваты, что также выходит за границы человеческих возможностей.

Кроме того, в игре до сих пор встречаются серьезные баги, влияющие на механику боя. Например, непробиваемые атаки Йошимицу, которые не регистрируются системой защиты, или способы искусственного замедления матча, чтобы сбить тайминг соперника. В сочетании с читами это превращает соревновательный режим в неуправляемый беспорядок.

Недавно энтузиасты Tekken 8, Mike Hollow и Blackheart59, нашли целое сообщество читеров. В их Discord-группе открыто распространяются сторонние программы, позволяющие игрокам автоматически уворачиваться от атак, блокировать комбо и избегать поражений. Эти люди до сих пор свободно играют в ранговых матчах, и Bandai Namco не предприняла никаких действий, даже после публичного разоблачения.

Единственным способом избежать массового читерства остается игра на консолях с отключенным кроссплеем. Однако даже там нет полной защиты от нечестных соперников. Некоторые пользователи создают "смурф-аккаунты" (второстепенные профили для игры против неопытных оппонентов) или злоупотребляют багами управления, получая несправедливое преимущество.

Bandai Namco анонсировала второй сезон Tekken 8, который стартует в апреле, но никаких планов по борьбе с читерами до сиз пор нет. Игроки опасаются, что приоритетом для разработчиков станут DLC и косметические обновления, а не исправление критических проблем онлайна. Если ситуация не изменится, сообщество может окончательно отвернуться от игры. Ведь сейчас создается ощущение, что единственные, кто серьезно улучшает Tekken 8, – это сами читеры.