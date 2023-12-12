Tekken 8 включает дайджесты историй для каждой основной игры, раскрыты новые подробности

Сегодня появились новые впечатления о Tekken 8 от Bandai Namco, включая подробности о сюжетном режиме. В отличие от Arcade Quest, в котором игроки отправляются в путешествие по стране, чтобы бросить вызов всем, он продолжает историю турнира King of Iron Fist. Как отмечает Xbox Wire, был создан новый турнир, в котором Джин Казама и Кадзуя Мисима снова противостоят друг другу.
Хорошая новость в том, что если вы не играли в предыдущие игры и не знаете, что происходит, в Tekken 8 есть дайджесты для каждой основной игры. Вы можете прочитать их истории, прежде чем переходить к продолжению. Xbox Wire также отмечает, что сюжетный режим «более кинематографичен, чем когда-либо», с «роликами, плавно переплетающими бои».
Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Бесплатная демо-версия выйдет 14 декабря для PS5 и 21 декабря для других платформ.