Tekken 8: Возвращение Факумрама, арена Pac-Man и балансные правки - что ждет игроков в будущем

Bandai Namco представила внушительное количество новостей для Tekken 8 на выставке Evo Japan 2025. Одним из главных анонсов стало возвращение бойца Факумрама в качестве следующего DLC-персонажа. Этот мощный тайский боец появится в игре уже в ближайшее время, а вслед за ним игроков ждет новое красочное поле боя — сцена в стилистике Pac-Man, под названием Pac-Pixels.

Список обновлений впечатляет. Уже 12 мая выйдет патч версии 2.01 с важной корректировкой баланса, а также новыми наборами кастомизации: Tekken Ghost Showdown, Cyber Phantom Pack и Vigilante Tech Pack.

Следом, 3 июня, появится версия 2.02, включающая вторую волну балансных изменений, кроссовер с фильмом "Каратэ-пацан", уникальные толстовки и «захват видения» для арены. Также игроков порадуют новые классические костюмы для Кумы, Панды и Драгунова с возможностью выбора цветовых вариаций.

Летом будет выпущена версия 2.03. В ней не только очередная правка баланса, но и полноценная сцена Pac-Man, визуальные эффекты ударов, футболка, плюшевый призрак, мяч для режима Tekken Ball в виде Pac-Man и даже носимая голова героя ретро-игры.

Bandai Namco демонстрирует серьезную поддержку Tekken 8, предлагая фанатам как визуальные обновления, так и глубинные улучшения игрового процесса.