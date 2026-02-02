Tekken 8 вступает в третий год поддержки: Кунимицу, Боб, Роджер-младший и крупные изменения баланса

Bandai Namco официально дала старт третьему году поддержки Tekken 8, и планы у разработчиков более чем амбициозные. Анонсы прозвучали во время финалов Tekken World Tour 2025, которые стали важной вехой для сообщества и символическим прощанием с Кацухиро Харадой, покинувшим компанию после 31 года работы над серией.

В течение года файтинг получит четыре новых сезона контента. Годовой пропуск станет доступен уже 10 февраля. Первый набор новинок выйдет поздней весной — его главным героем станет Кунимицу. Тогда же ожидается и новый комплект косметических предметов. Летом в ростер вернётся Боб, знакомый фанатам по Tekken 6 и Tekken 7, а осенью к сражениям присоединится Роджер-младший. Четвёртый персонаж появится зимой, однако его личность пока держат в секрете — вместо этого разработчики анонсировали выход новой арены.

Помимо контента, авторы пообещали серьёзно заняться состоянием игры. В ближайшие месяцы Tekken 8 ждут переработка баланса, корректировки боевых систем и полный сброс рангов. Судя по заявлениям команды, третий год должен стать для файтинга периодом стабилизации и уверенного движения вперёд.