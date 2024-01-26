Tekken 8 запустилась с серьезными сбоями на всех платформах

Bandai Namco выпустила Tekken 8 на ПК и консолях, и, к сожалению, игра страдает от серьезных сбоев. На данный момент в рейтинговый онлайн-режим игры совершенно невозможно играть из-за многочисленных сбоев из-за фатальных ошибок как на консолях, так и на ПК.
Bandai Namco провела две фазы онлайн-бета-тестирования Tekken 8, так что можно было ожидать, что команда отработала функциональность своей онлайн-сети. Однако онлайн-режим игры сейчас в беспорядке.
Игроки постоянно получают ошибки и сбои в рейтинговых матчах, сообщая об ошибках после трех-четырех матчей. Однако, стоит напомнить, что Tekken 8 вышла всего несколько часов назад. Так что, будем надеяться, Bandai Namco сможет решить эти проблемы в ближайшем будущем. Тем не менее, непростительно, чтобы в файтинг совершенно невозможно играть в онлайн-режиме.
Судя по всему, проблемы сбоев возникают только в онлайн-режиме. Автономный режим кажется стабильным. Хорошей новостью также является то, что игра производительность игры так же хороша, как и в её демо-версии.
С кем не бывает? Думаю ребята быстро все устранят. А пока можно сюжетку поиграть или в тренировке посидеть на любимых персонажах.
от обычно дотошных японцев такого не ожидал. Ладно немного не завезти оптимизации, мелкие баги - но чтобы неиграбельный продукт на старте и это после тестирования?
На самом деле, в большинстве японских файтингов онлайн проседает на старте. Понимаю, что намко не подпольная инди-студия, но ожидать, что все будет сразу работать нормально, в годы, когда даже сингловые проекты срут под себя - слишком жестоко.
Напоминаю, там сделали ПОГОНЯТЬ ШАРЫ, супергостов и сюжетку, есть альтернативы, пока ждёте стабильные онлине замесы