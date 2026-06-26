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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.2 849 оценок

Tekken выходит за пределы файтингов: анонсирован мультсериал Tekken! Cartoon с культовыми героями серии

butcher69 butcher69

Bandai Namco представила Tekken! Cartoon — новый сериал короткометражных мультфильмов, в котором знаменитые бойцы культовой серии файтингов предстанут в необычном мультяшном стиле. Проект станет ещё одним способом расширить вселенную Tekken за пределами привычных поединков и предложит поклонникам более лёгкий и юмористический взгляд на любимых персонажей.

Судя по опубликованному тизеру, герои «сойдут с ринга» и окажутся в мире анимации. Разработчики сопроводили анонс фразой: «Закончится ли этот бой вничью? Ваши любимые персонажи из Tekken выходят с ринга и попадают в мир мультфильмов!», пообещав раскрыть больше подробностей в ближайшее время через официальные каналы.

Над проектом работает команда специалистов из разных направлений. Режиссёром выступает Сохта Одзава из студии NERD, за дизайн персонажей и анимацию отвечает Амехиро, музыкальное сопровождение создаёт композитор, известный под псевдонимом in the blue shirt, а контроль над проектом осуществляет Tekken Project. В производстве также задействованы специалисты по операторской работе, монтажу, звуку и художественному оформлению.

Пока Bandai Namco не раскрыла дату премьеры, продолжительность эпизодов и список персонажей, однако сам формат короткометражек позволяет рассчитывать на регулярный выпуск небольших анимационных историй. Для франшизы, которая уже давно выходит за рамки одних только игр благодаря фильмам, аниме и комиксам, Tekken! Cartoon станет ещё одним шагом к развитию бренда и привлечению новой аудитории.

Кино и сериалы 1
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Беккер5443

Мдяяяяя для того чтобы погубить франшизу, нужен такой мульт как этот.

2
FairUlu

КЕКен (тм)

1
Lu Meng

Бл... Какой кринж...

BattleEffect

*критический урон*