Участники турнира по Tekken 8 удивили зрителей - соперники поцеловались в прямом эфире

Dесьма нетипичный момент произошел прямо посреди киберспортивного турнира по файтингам. LVL UP EXPO, традиционно проходящая в Лас-Вегасе, привлекла массу профессиональных игроков для состязаний в Tekken 8, но настоящими звездами этого мероприятия стали вовсе не маститые легенды киберспорта.

Среди 137 зарегистрированных участников, куда входили именитые бойцы вроде Арслана Аша или Куддл Кора, до финальной стадии — раунда ТОП-8 в нижней сетке лузеров — неожиданно пробились конкурентные игроки, выступающие под псевдонимами Fear of Silence и SVL. Изюминкой турнирного противостояния стало то, что эти два профессиональных бойца в реальной жизни состоят в романтических отношениях.

За несколько минут до схватки геймеры отметили невероятное совпадение в социальной сети X. Fear of Silence выложил их совместную фотографию в боевой стойке:

Вошел в число топ-8 лузеров... и мой первый соперник — моя девушка! Потрясающе оказаться с ней на одной сцене». Тем временем SVL отреагировала отдельным ироничным постом, пожаловавшись на жеребьевку, подкинувшую ей в первый матч её же собственного парня.

Вместо агрессивных взглядов и напряжения, характерного для подобных состязаний, их противостояние на сцене в Losers Round 1 началось крайне очаровательно: перед тем, как взяться за контроллеры, молодые люди сначала профессионально пожали друг другу руки, а затем поцеловались. Этот фрагмент моментально разлетелся по социальным сетям и собрал массу лайков от геймеров. В комментариях люди шутили: «Наконец-то решают по-честному, кто сегодня моет посуду», «Идеальные отношения!», а также не упускали повода предупредить: «Доиграешься так, что потом тебя заставят спать на диване».

Романтические чувства не помешали спортивному азарту. Драгунов, которым управлял парень, всухую одолел Ли своей девушки со счетом 2:0, окончательно выбив её из турнирной таблицы (а сам позже проиграл Cuddle Core).