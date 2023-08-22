В базе данных Microsoft Store нашли возможную дату выхода Tekken 8 ©

Bandai Namco пока официально не сообщала, когда наследник Tekken 7 появится в продаже, но уже предоставила некоторым счастливчикам шанс опробовать его на предварительном просмотре, получив весьма удовлетворительные отзывы.

Официальный анонс может состояться уже сегодня вечером, поскольку Tekken 8 уже был

подтвержден как одна из мировых премьер предстоящей трансляции gamescom 2023: Opening Night Live. Однако новая утечка может испортить весь сюрприз предстоящего анонса.

Информация исходит непосредственно от инсайдера Lumia Updates, который всегда был особенно надежен в отношении релизов на консолях Xbox, поскольку имел доступ к базе данных цифрового магазина Microsoft Store.

Так вот, по данным инсайдера, официальная дата выхода Tekken 8 назначена на 26 января 2024 года — это дата, которая сделает игру одной из тех, что откроют новый игровой год.

Конечно, мы не можем знать наверняка, будет ли это действительно выбранная дата, поскольку официального заявления от Bandai Namco или Кацухиро Харады пока не последовало.

Это уже не первый случай утечек информации о Tekken 8: в последние несколько недель мы сообщали о том, что некоторые фанаты тщательно проанализировали закрытую бета-версию, обнаружив в ней упоминания о многих будущих персонажах.