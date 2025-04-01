В файтинге Tekken 8 стартует новый сезон с новой играбельной героиней и масштабными геймплейными изменениями

1 апреля в Tekken 8 стартовал второй сезон, который принес в игру значительное обновление. Главным событием стал выход нового играбельного персонажа — Анны Уильямс. Однако запуск сезона вызвал неоднозначную реакцию у сообщества.

Вместе с запуском нового сезона разработчики решили уделить особое внимание балансным правкам и некоторым нововведениям для игровых сражений. Вот самые ключевые аспекты свежего патча для файтинга:

Анна Уильямс стала доступна для владельцев Season 2 Character Pass и Ultimate Edition с 1 апреля. Покупатели отдельных DLC смогут разблокировать ее 4 апреля.

Внесены масштабные геймплейные изменения, касающиеся баланса персонажей и боевой системы.

В ранговых матчах теперь учитывается только текущий персонаж, а не общий прогресс игрока.

Добавлены восемь новых рангов после “Destruction God”.

В режиме Practice появилась новая учебная арена.

В Tekken Shop добавлен новый Fight Pass и косметические предметы, включая аватар Анны.

Несмотря на обилие контента, запуск сезона вызвал волну критики.

Владельцы Ultimate Edition обнаружили, что не получили доступ к Анне, хотя DLC-персонажи должны были входить в комплект.

Обещанный "защитный" балансный патч оказался ориентированным на агрессию, что разочаровало часть фанатов.

Новые механики, такие как “захваты, отправляющие в стену”, вызвали споры в сообществе.

Цена DLC также стала предметом обсуждений.

В момент запуска сезона в Steam появилось более 60 негативных отзывов, в которых игроки выразили недовольство изменениями в боевой системе и политикой монетизации. Пока что мнения фанатов разделились: одни адаптируются к новому геймплею, другие опасаются, что разработчики движутся в сторону чрезмерного упрощения игры.