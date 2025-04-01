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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 700 оценок

В файтинге Tekken 8 стартует новый сезон с новой играбельной героиней и масштабными геймплейными изменениями

Gutsz Gutsz

1 апреля в Tekken 8 стартовал второй сезон, который принес в игру значительное обновление. Главным событием стал выход нового играбельного персонажа — Анны Уильямс. Однако запуск сезона вызвал неоднозначную реакцию у сообщества.

Вместе с запуском нового сезона разработчики решили уделить особое внимание балансным правкам и некоторым нововведениям для игровых сражений. Вот самые ключевые аспекты свежего патча для файтинга:

  • Анна Уильямс стала доступна для владельцев Season 2 Character Pass и Ultimate Edition с 1 апреля. Покупатели отдельных DLC смогут разблокировать ее 4 апреля.
  • Внесены масштабные геймплейные изменения, касающиеся баланса персонажей и боевой системы.
  • В ранговых матчах теперь учитывается только текущий персонаж, а не общий прогресс игрока.
  • Добавлены восемь новых рангов после “Destruction God”.
  • В режиме Practice появилась новая учебная арена.
  • В Tekken Shop добавлен новый Fight Pass и косметические предметы, включая аватар Анны.

Несмотря на обилие контента, запуск сезона вызвал волну критики.

  • Владельцы Ultimate Edition обнаружили, что не получили доступ к Анне, хотя DLC-персонажи должны были входить в комплект.
  • Обещанный "защитный" балансный патч оказался ориентированным на агрессию, что разочаровало часть фанатов.
  • Новые механики, такие как “захваты, отправляющие в стену”, вызвали споры в сообществе.
  • Цена DLC также стала предметом обсуждений.

В момент запуска сезона в Steam появилось более 60 негативных отзывов, в которых игроки выразили недовольство изменениями в боевой системе и политикой монетизации. Пока что мнения фанатов разделились: одни адаптируются к новому геймплею, другие опасаются, что разработчики движутся в сторону чрезмерного упрощения игры.

3
2
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
George80

Владельцы Ultimate Edition обнаружили, что не получили доступ к Анне, хотя DLC-персонажи должны были входить в комплект. - не должны. Ultimate версия включала в себя всех DLC персонажей первого сезона. Второй сезон к текущей Ultimate версии не относится. Как и в МК1, SF6, Guilty Gear Strive и т.д., максимальная версия не предоставляет доступ к персонажам следующих сезонов. Но один косяк был со стороны Namco, одна доп.арена была платной даже для владельцев максимальной версии, позже исправились, компенсировали через внутриигровую валюту.

4
oleg21412

Разработчики продолжают развивать файтинг, добавляя контент и балансные правки.

-2