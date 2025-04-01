В файтинге Tekken 8 стартует новый сезон с новой играбельной героиней и масштабными геймплейными изменениями

1 апреля в Tekken 8 стартовал второй сезон, который принес в игру значительное обновление. Главным событием стал выход нового играбельного персонажа — Анны Уильямс. Однако запуск сезона вызвал неоднозначную реакцию у сообщества.
Вместе с запуском нового сезона разработчики решили уделить особое внимание балансным правкам и некоторым нововведениям для игровых сражений. Вот самые ключевые аспекты свежего патча для файтинга:
- Анна Уильямс стала доступна для владельцев Season 2 Character Pass и Ultimate Edition с 1 апреля. Покупатели отдельных DLC смогут разблокировать ее 4 апреля.
- Внесены масштабные геймплейные изменения, касающиеся баланса персонажей и боевой системы.
- В ранговых матчах теперь учитывается только текущий персонаж, а не общий прогресс игрока.
- Добавлены восемь новых рангов после “Destruction God”.
- В режиме Practice появилась новая учебная арена.
- В Tekken Shop добавлен новый Fight Pass и косметические предметы, включая аватар Анны.
Несмотря на обилие контента, запуск сезона вызвал волну критики.
- Владельцы Ultimate Edition обнаружили, что не получили доступ к Анне, хотя DLC-персонажи должны были входить в комплект.
- Обещанный "защитный" балансный патч оказался ориентированным на агрессию, что разочаровало часть фанатов.
- Новые механики, такие как “захваты, отправляющие в стену”, вызвали споры в сообществе.
- Цена DLC также стала предметом обсуждений.
В момент запуска сезона в Steam появилось более 60 негативных отзывов, в которых игроки выразили недовольство изменениями в боевой системе и политикой монетизации. Пока что мнения фанатов разделились: одни адаптируются к новому геймплею, другие опасаются, что разработчики движутся в сторону чрезмерного упрощения игры.
Владельцы Ultimate Edition обнаружили, что не получили доступ к Анне, хотя DLC-персонажи должны были входить в комплект. - не должны. Ultimate версия включала в себя всех DLC персонажей первого сезона. Второй сезон к текущей Ultimate версии не относится. Как и в МК1, SF6, Guilty Gear Strive и т.д., максимальная версия не предоставляет доступ к персонажам следующих сезонов. Но один косяк был со стороны Namco, одна доп.арена была платной даже для владельцев максимальной версии, позже исправились, компенсировали через внутриигровую валюту.
Разработчики продолжают развивать файтинг, добавляя контент и балансные правки.