В новом геймплейном трейлере Tekken 8 показали приемы Лео

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер игры Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Лео в действии.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Неделю назад авторы файтинга показали трейлер, посвященный Рейне — новой для серии героини.
за что чела дизлайкают бл((((((((((((((((
Легендарный Текен 3 один из лучших файтингов по сей.Он у меня в коллекции.Изредка играю в его на эмуляторе.Ну ещё Текен 4 был не плох.А потом эта серия пошла на дно.
На дно пошли ностальгетики вроде тебя
Нифига... Я от семерки в ужасе, например.. Короткий аркадный режим, ужасный графон в сравнении с другими файтингами, куча какого то пафоса с блестками, оочень мало режимов, одежда на персонажах сидела очень топорно и несуразно при персонализации и т.д. А тройка и правда легенда .
В 3 нет Лили, так что, он не лучше, тогда уж DR или TTT2.
Тройка и правда легенда без онлайна и с хелс-баром на 4-5 ударов, куда там семёрке с её онлайном, ростером на 51 перс, и проданными 13 млн. копий
ладно по тройке угарат, но говорить, что 4ка лучше пятерки... это что-то новенькое
До сих пор не понимаю...Лео - девушка или парень. Хотя в этой части озвучка явно мужская.
Вот у меня так же где то обращались в мужском роде а где то в женском да и читал где то что у персонажа (Специально избегаю слов он\она так как не понятно еще) имя Лео происходит от имени Элеонора
он это, не слушайте не кого.
пацан это, типа очень красивый, даже приколы были с Ешимитсу по этому поводу где то
Так про Он-Она это в разных переводах так например в одном переводе Лео он в другом она и это я не про русскую локализацию говорю
Ну зачем добавлять это? Оставили бы в 7 и в дальний ящик