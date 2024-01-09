В новом трейлере Tekken 8 Брайан Кокс вспоминает турниры и неожиданные повороты событий

Bandai Namco выпустила новый трейлер Tekken 8, в котором рассказывается история серии, озвученная шотландским актером Брайаном Коксом.
Серия Tekken, являющаяся рекордсменом по продолжительности сюжетной линии видеоигр, начинает новую главу, поскольку Tekken 8 продолжает трагическую сагу о родословных Мисима и Казама, а также их потрясающих мир отца и сына. недовольные матчи начинаются через шесть месяцев после закрытия последнего матча. История роста и решимости Джина Казамы знаменует новую главу в вечной саге.
Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 26 января 2024 года. Демо-версия доступна уже сейчас.
Серьезно? Дед на камеру рассказывает про сюжет файтана? Ну японцы мастера кринжа конечно, этого не отнять. Магёте!