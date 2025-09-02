В обновление 2.005 для Tekken 8 девушкам увеличили грудь и пофиксили мелкие ошибки

В новом обновлении 2.005 Tekken 8 добавлены новые функции и исправлены ошибки в поведении персонажей. Полный список изменений доступен ниже. Он включает в себя различные исправления ошибок, скидки в магазине и другие правки.

Из нового, девчонкам со скином купальника, увеличили грудь, и что больше всего бросается нашумевшая Аска.

На пг есть об этом статья что игрокам не нравится что у персонажа больше плечи как у мужчины, хотя такие плечи были с релиза игры, победило комьюнити, плечи стали меньше, а грудь больше.

Исправленные ошибки

— Исправлена ошибка в наборе «Пляжные забавы», из-за которой параметры тела персонажа были заданы неправильно, что приводило к искажению модели персонажа или сбоям в игре при определённых комбинациях предметов.

— Исправлена проблема с отображением в разделе «ИГРОВЫЕ ДАННЫЕ». Исправление вступит в силу при подключении к сети после завершения технического обслуживания.

— Исправлена ошибка в «TEKKEN FIGHT LOUNGE», из-за которой в меню тренировки можно было выбрать опцию «Ожидание в тренировке», даже если параметр «Ожидание матча» был выключен во время «РЕЙТИНГОВОГО МАТЧА» или «БЫСТРОГО МАТЧА» в шкафах боевой зоны.

Изменения в боевых приемах