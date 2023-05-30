В сеть утек еще один трейлер Tekken 8 с демонстрацией мощных комбо ©

Похоже в стенах компании Bandai Namco наблюдаются серьезные пробоины. С момента последнего слива трейлера Tekken 8 прошло всего несколько дней, а в сеть уже успел просочиться новый ролик файтинга. Видео посвящено удивительные способностям персонажей и мощным комбинациям из целой серии ударов для каждого бойца.

Новую утечку, в отличие от прошлой, нельзя назвать слишком грубой. Новый трейлер Tekken 8 с комбинациями ударов был официально представлен в рамках недавнего турнира. По какой-то причине разработчики не стали публиковать его в открытый доступ, однако этим вопросом занялись сами фанаты. Одному из энтузиастов удалось записать почти весь трейлер и без проблем опубликовать его на YouTube. Теперь у нас есть возможность, еще раз оценить зрелищный мордобой в Tekken 8.

Tekken 8 создается для ПК, Xbox Series X|S и PS5.

однако благодаря стараниям энтузиастов его