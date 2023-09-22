В сети появилось много нового геймплея Tekken 8 с выставки Tokyo Games Show 2023

На мероприятии Tokyo Game Show, компания Bandai Namco представила новые кадры из игры Tekken 8. Разработчики позволили игрокам поиграть в несколько игровых режимов и впервые был открыт доступ к сюжетному режиму.
Первым был представлен ролик из сюжетного режима, в котором персонажи Дзин и Кадзуя сражаются друг с другом. В комментариях к видео фанаты серии отмечают, что качество диалогов в этой игре значительно выросло по сравнению с предыдущими частями франшизы.
Кроме того, были представлены режимы Arcade Quest, Super Ghost Battle, Tekken Fight Lounge и Tekken Ball, что обещает разнообразие геймплея в игре на релизе.
Релиз Tekken 8 намечен на 26 января 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series.
Да, это ждем. Хоть на какой то файтинг можно посмотреть без слез.
Я буду играть в этот файтинг сквозь слезы если в ростер не добавят Катарину