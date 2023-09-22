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Tekken 8 26.01.2024
7.6 108 оценок

В сети появилось много нового геймплея Tekken 8 с выставки Tokyo Games Show 2023

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butcher69
Новости

На мероприятии Tokyo Game Show, компания Bandai Namco представила новые кадры из игры Tekken 8. Разработчики позволили игрокам поиграть в несколько игровых режимов и впервые был открыт доступ к сюжетному режиму.

Первым был представлен ролик из сюжетного режима, в котором персонажи Дзин и Кадзуя сражаются друг с другом. В комментариях к видео фанаты серии отмечают, что качество диалогов в этой игре значительно выросло по сравнению с предыдущими частями франшизы.

Кроме того, были представлены режимы Arcade Quest, Super Ghost Battle, Tekken Fight Lounge и Tekken Ball, что обещает разнообразие геймплея в игре на релизе.

Релиз Tekken 8 намечен на 26 января 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series.

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2
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да, это ждем. Хоть на какой то файтинг можно посмотреть без слез.

1
Famiclone

Я буду играть в этот файтинг сквозь слезы если в ростер не добавят Катарину

0