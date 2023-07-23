В сети появилось новое сравнение графики Tekken 8 и Tekken 7 ©

Компания Bandai Namco запустила первый этап закрытого бета-тестирования Tekken 8, и ниже вы можете ознакомиться с ранним видеороликом сравнения графики этой последней версии с Tekken 7.

В этом ролике от Cycu1 сравниваются 3D-модели всех персонажей, присутствующих в этих двух играх. Таким образом, можно получить представление о графических улучшениях, которые можно ожидать от новой игры Tekken.

Для тех, кто не в курсе, Tekken 7 использует движок Unreal Engine 4 и вышла в 2017 году. С другой стороны, Tekken 8 использует движок Unreal Engine 5, и хотя дата его выхода еще не определена, возможно, мы получим его уже в этом году.