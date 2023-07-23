Tekken 8 TBA
7.8 89 оценок

В сети появилось новое сравнение графики Tekken 8 и Tekken 7

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butcher69
Новости

Компания Bandai Namco запустила первый этап закрытого бета-тестирования Tekken 8, и ниже вы можете ознакомиться с ранним видеороликом сравнения графики этой последней версии с Tekken 7.

В этом ролике от Cycu1 сравниваются 3D-модели всех персонажей, присутствующих в этих двух играх. Таким образом, можно получить представление о графических улучшениях, которые можно ожидать от новой игры Tekken.

Для тех, кто не в курсе, Tekken 7 использует движок Unreal Engine 4 и вышла в 2017 году. С другой стороны, Tekken 8 использует движок Unreal Engine 5, и хотя дата его выхода еще не определена, возможно, мы получим его уже в этом году.

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Tekken 8
TBA
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Jarvis666

Из глобального поменяли только освещение

1
Бенедикт Вольфрамович

На Хворане незаметно, а на других видно разницу.

1
DeadRemix

Cмoтреть сравнение графики в плеер на пг.. сильно...

1
QD19

Мыло. Надо идти на ютуб

0
riptor2012

Да другое освещение, другие прикиды,лица тоже поживее стали, спецэффекты в игре увидим...как оно!

0