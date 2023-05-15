В сети появилось первое изображение титульного экрана Tekken 8 ©

В сети появилось первое изображение титульного экрана Tekken 8 - следующей части легендарной франшизы Tekken, демонстрирующий, как будет выглядеть начальное меню при первой загрузке игры. Это открытие стало возможным благодаря фотографии, недавно опубликованной Джеффом Кили в Твиттере, на которой известный телеведущий позирует с Кацухиро Харадой, а на заднем плане виден титульный экран игры.

Если вы внимательно посмотрите на фон фотографии, то увидите монитор, который, судя по всему, подключен к PlayStation 5, учитывая, что DualSense лежит на столе в горизонтальном положении. Монитор представляет собой стартовый экран игры Tekken 8, судя по тому, что предыдущие версии серии уже давно выглядят аналогично.

Хотя это и не существенно, но заметно, как разработчики решили добавить лицо персонажа на титульный экран - то, что не практиковалось, по крайней мере, в последних трех основных играх Tekken. Это может означать, что на этот раз Казуя играет гораздо большую роль в грядущем боевике, и в Tekken 8 может появиться более проработанный сюжетный режим.

Так же внимательные пользователи обратили внимание на изображение нового экрана выбора персонажей.

Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X и Series S, хотя дата выхода еще не объявлена.