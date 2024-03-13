В Tekken 8 может вернуться любимый для игроков режим из прошлых частей

Серия файтингов Tekken всегда славилась своими разнообразными режимами. Одним из самых любимых игровых режимов среди фанатов этой франшизы всегда был командный бой, где можно было создавать команды из 8 бойцов и менять их после поражения, объединяя за игрой сразу несколько друзей. Режим появился еще в Tekken 2 и присутствовал в каждой номерной части, кроме последних двух. С помощью обновлений разработчики могут вернуть его в Tekken 8, однако у них есть условия.

Как отметил продюсер игры Кацухиро Харада, при работе над любыми обновлениями для Tekken 8 разработчикам важно убедиться в их целесообразности. По его словам, довольно часто игроки могут просить о самых разных вещах, но добавлять их не имеет никакого смысла, потому что большое количество игроков не заинтересовано в этом. В случае с командными боями в Tekken он понимает, что для многих этот режим может быть приятной ностальгией, когда в эпоху отсутствия онлайн-режимов можно было собраться большой компанией за одной игрой. Современные же опросы показывают, что игроки не слишком сильно проявляют интерес к возвращению этого режима.

И хотя я уверен, что многие играли в режим "Командный бой" с друзьями и семьей и у них с ним связаны хорошие воспоминания, мы обнаружили, что игроки играют в него не так часто, как может показаться

. Тем не менее, в случае с Tekken 8 игру ждет многолетняя поддержка. Разработчики планируют добавлять новый контент не только через дополнения, но и через бесплатные обновления. При необходимом спросе на возвращение режима, он всегда может вернуться. По мнению Харады, для этого достаточно увидеть реальную заинтересованность игроков. И если мы увидим командный бой в Tekken 8, вероятно, он появится в несколько измененном виде для поддержания современного формата файтинга, считает продюсер.