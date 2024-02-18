В Tekken 8 планируют добавить новый внутриигровой магазин

Приготовьтесь к тому, что в Tekken 8 вам придется настраивать своих бойцов, но, возможно, придется потратить немного денег. Разработчики подтвердили добавление в игру магазина Tekken Shop, и игроки неоднозначно отреагировали на эту новость. Честно говоря, все должны были это предвидеть, но некоторые возмущены этой мыслью.

Внутриигровые покупки — обычное дело в современных играх, особенно в таких, как Tekken 8, которые планируют выпускать новый контент с течением времени. Недавнее сообщение о магазине стало для некоторых большим сюрпризом. В анонсе не указано, какая валюта будет использоваться, и игроки надеются на существующую систему Fight Money. Однако обновленный рейтинг ESRB с упоминанием "внутриигровых покупок" заставил многих предположить, что речь идет о реальных деньгах.

Tekken Shop? Я не против заплатить за классические костюмы, но, пожалуйста, по разумной цене

Некоторые игроки в восторге от потенциальных возможностей кастомизации, в то время как другие выражают беспокойство. Фанаты, похоже, готовы тратиться на скины, но только если они будут стоить недорого. Неизвестно, как пойдут дела, но я не видел, чтобы они выходили из-под контроля, как это обычно бывает в Diablo 4.

Мнения разнятся: одни считают магазин полностью негативным, другие - приемлемым, учитывая качество базовой игры. Однако подробности о магазине Tekken Shop и его предложениях пока неизвестны. Нам предстоит узнать, как он будет реализован, повлияет ли он на баланс, сколько он стоит и что он на самом деле делает. Больше подробностей будет раскрыто 20 февраля.