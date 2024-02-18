В Tekken 8 планируют добавить новый внутриигровой магазин

Приготовьтесь к тому, что в Tekken 8 вам придется настраивать своих бойцов, но, возможно, придется потратить немного денег. Разработчики подтвердили добавление в игру магазина Tekken Shop, и игроки неоднозначно отреагировали на эту новость. Честно говоря, все должны были это предвидеть, но некоторые возмущены этой мыслью.
Внутриигровые покупки — обычное дело в современных играх, особенно в таких, как Tekken 8, которые планируют выпускать новый контент с течением времени. Недавнее сообщение о магазине стало для некоторых большим сюрпризом. В анонсе не указано, какая валюта будет использоваться, и игроки надеются на существующую систему Fight Money. Однако обновленный рейтинг ESRB с упоминанием "внутриигровых покупок" заставил многих предположить, что речь идет о реальных деньгах.
Tekken Shop? Я не против заплатить за классические костюмы, но, пожалуйста, по разумной цене
Некоторые игроки в восторге от потенциальных возможностей кастомизации, в то время как другие выражают беспокойство. Фанаты, похоже, готовы тратиться на скины, но только если они будут стоить недорого. Неизвестно, как пойдут дела, но я не видел, чтобы они выходили из-под контроля, как это обычно бывает в Diablo 4.
Мнения разнятся: одни считают магазин полностью негативным, другие - приемлемым, учитывая качество базовой игры. Однако подробности о магазине Tekken Shop и его предложениях пока неизвестны. Нам предстоит узнать, как он будет реализован, повлияет ли он на баланс, сколько он стоит и что он на самом деле делает. Больше подробностей будет раскрыто 20 февраля.
Зато объясняет скудную- костомизацию предметов - на релизе.
Можно надеяться только на то что они сделают сдвоенную систему (либо за реальные деньги, либо за Fight Money но дорого)
Либо за реальные деньги, либо за деньги реальные
Это еще цветочки, но в будущем будут наглеть еще сильнее. Выпустят на релизе 1 перс и 1 карта, а дальше покупайте.
цитата просто топ, он не против, чтобы его отымели в задницу, но со смазкой, пожалуйста.
Ценник на игру и так задран, плюс выкинули персонажей, чтобы распродать отдельно, теперь еще и шмотки, вся эта сервисная блевота уже подзаемучала.
Сейчас не 2005 год. Игровой бизнес давно изменился
Наслаждайтесь, заносите им деньги по 100баксов хомячки!
Какой ты глупый, платить донат дело сугубо добровольное, если у твоего перса будут золотые трусы, лучше ты от этого играть не станешь.
Вот из-за твоего глупого суждения в будущем все персы станут платными. Дадут в релизе 1 перс, а дальше покупайте. Лошок свали в туман!
Лучше бы просадки фпс и огромный пинг для начала поправили..