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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.2 326 оценок

В Tekken 8 планируют добавить новый внутриигровой магазин

butcher69
Новости

Приготовьтесь к тому, что в Tekken 8 вам придется настраивать своих бойцов, но, возможно, придется потратить немного денег. Разработчики подтвердили добавление в игру магазина Tekken Shop, и игроки неоднозначно отреагировали на эту новость. Честно говоря, все должны были это предвидеть, но некоторые возмущены этой мыслью.

Внутриигровые покупки — обычное дело в современных играх, особенно в таких, как Tekken 8, которые планируют выпускать новый контент с течением времени. Недавнее сообщение о магазине стало для некоторых большим сюрпризом. В анонсе не указано, какая валюта будет использоваться, и игроки надеются на существующую систему Fight Money. Однако обновленный рейтинг ESRB с упоминанием "внутриигровых покупок" заставил многих предположить, что речь идет о реальных деньгах.

Tekken Shop? Я не против заплатить за классические костюмы, но, пожалуйста, по разумной цене

Некоторые игроки в восторге от потенциальных возможностей кастомизации, в то время как другие выражают беспокойство. Фанаты, похоже, готовы тратиться на скины, но только если они будут стоить недорого. Неизвестно, как пойдут дела, но я не видел, чтобы они выходили из-под контроля, как это обычно бывает в Diablo 4.

Мнения разнятся: одни считают магазин полностью негативным, другие - приемлемым, учитывая качество базовой игры. Однако подробности о магазине Tekken Shop и его предложениях пока неизвестны. Нам предстоит узнать, как он будет реализован, повлияет ли он на баланс, сколько он стоит и что он на самом деле делает. Больше подробностей будет раскрыто 20 февраля.

-14
10
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 10
Ваш комментарий
jax baron

Зато объясняет скудную- костомизацию предметов - на релизе.

6
[Dunkan]

Можно надеяться только на то что они сделают сдвоенную систему (либо за реальные деньги, либо за Fight Money но дорого)

2
Unicorling [Dunkan]

Либо за реальные деньги, либо за деньги реальные

2
ugf16349

Это еще цветочки, но в будущем будут наглеть еще сильнее. Выпустят на релизе 1 перс и 1 карта, а дальше покупайте.

1
GraF68ru

цитата просто топ, он не против, чтобы его отымели в задницу, но со смазкой, пожалуйста.

Ценник на игру и так задран, плюс выкинули персонажей, чтобы распродать отдельно, теперь еще и шмотки, вся эта сервисная блевота уже подзаемучала.

6
Gradient_Zero

Сейчас не 2005 год. Игровой бизнес давно изменился

-3
ugf16349

Наслаждайтесь, заносите им деньги по 100баксов хомячки!

2
Whiskey_40Vol

Какой ты глупый, платить донат дело сугубо добровольное, если у твоего перса будут золотые трусы, лучше ты от этого играть не станешь.

-4
ugf16349 Whiskey_40Vol

Вот из-за твоего глупого суждения в будущем все персы станут платными. Дадут в релизе 1 перс, а дальше покупайте. Лошок свали в туман!

5
Feliskotta

Лучше бы просадки фпс и огромный пинг для начала поправили..

1