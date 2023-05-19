В Tekken 8 появится еще один "классический" персонаж ©

Режиссер и продюсер знаменитой серии файтингов Tekken Кацухиро Харада обрадовал поклонников необычным заявлением. На своей странице в Twitter Харада подтвердил, что перед тем, как в Tekken 8 появятся гостевые персонажи, у игроков будет возможность насладиться еще одним "классическим" персонажем.

Твит Харады, который был встречен с большим энтузиазмом, заставил фанатов с нетерпением ждать, кто же станет следующим классическим персонажем, который присоединится к ростеру Tekken 8. За годы существования серии Tekken в ней появилось множество знаковых и любимых персонажей, так что спекуляции - в порядке вещей. Фанаты уже делают ставки и делятся своими теориями в социальных сетях.

Включение классических персонажей в Tekken 8 - это дань уважения богатой истории и наследию франшизы. Эти персонажи оставили неизгладимый след в серии, и их возвращение - это способ отдать дань уважения поклонникам, которые поддерживали серию на протяжении многих лет. Кроме того, появление классического персонажа перед гостями демонстрирует стремление разработчиков обеспечить аутентичный и максимально приятный игровой процесс для самых преданных игроков.

Релиз Tekken 8 намечен на 2023 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.