В Tekken 8 появится еще один "классический" персонаж

Режиссер и продюсер знаменитой серии файтингов Tekken Кацухиро Харада обрадовал поклонников необычным заявлением. На своей странице в Twitter Харада подтвердил, что перед тем, как в Tekken 8 появятся гостевые персонажи, у игроков будет возможность насладиться еще одним "классическим" персонажем.
Твит Харады, который был встречен с большим энтузиазмом, заставил фанатов с нетерпением ждать, кто же станет следующим классическим персонажем, который присоединится к ростеру Tekken 8. За годы существования серии Tekken в ней появилось множество знаковых и любимых персонажей, так что спекуляции - в порядке вещей. Фанаты уже делают ставки и делятся своими теориями в социальных сетях.
Включение классических персонажей в Tekken 8 - это дань уважения богатой истории и наследию франшизы. Эти персонажи оставили неизгладимый след в серии, и их возвращение - это способ отдать дань уважения поклонникам, которые поддерживали серию на протяжении многих лет. Кроме того, появление классического персонажа перед гостями демонстрирует стремление разработчиков обеспечить аутентичный и максимально приятный игровой процесс для самых преданных игроков.
Релиз Tekken 8 намечен на 2023 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Будет либо Йошимитсу, либо Мишель, ну или же Лей...
Имеется ввиду классический персонаж из ранних игр, как Джун Казама.
Ну я про них и говорю, из классики почти все есть в ростере, кроме них...
''аутентичный и максимально приятный игровой процесс'' ''Йошимитсу, Лей''
Ну тут либо Wang либо Rogger, но если добавят Mokujinа это будет отвал жопы.
Возвращение Мокуджина имеет смысл, потому, что хоть в Теккен 7 его и нет, он там повсюду. Тем более ходят слухи об Алексе динозавре в Теккен 8.
Классический, но которого давно не было? Огр? ИЛи наконец вернут лучшего бойца во всей франшизе - Гона?
Надеюсь они добавят Анну на релизе сразу, а не в DLC как в Теккен 7. Блин бесят очень, Незеры также поступили с Милиной в мк11, и уже к концу поддержки только добавили.