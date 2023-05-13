Tekken 8 TBA
7.6 77 оценок

В Tekken 8 появится Хваран , представлен геймплейный трейлер

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Gruz_
Новости

Ростер Tekken 8 пополнился Хвараном, горячим мастером тхэквондо, о котором стало известно из последнего геймплейного трейлера. Он присоединился к списку персонажей, в который вошли Эмили "Лили" Де Рошфор, Пол Феникс, Лерой Смит и Аска Казама.

Южно-корейский боец, который стал неотъемлемой частью серии еще в Tekken 3, по праву гордится своим привычным стилем тхэквондо, но уже с первого взгляда можно сделать вывод, что на этом турнире он станет гораздо сильнее. Разработчики Tekken заявили, что решили уделить больше внимания сильным сторонам персонажей, так что от Хварана можно ожидать новых приемов.

Хваран всегда изображался как персонаж, который ценит свое боевое мастерство и часто хвастается своими возможностями на ринге. Несмотря на свой бунтарский характер и презрение к авторитетам, он глубоко уважает своего учителя Бэк Ду Сана.

Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X и Series S, хотя дата выхода еще не объявлена.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Netscraper

Мувсет стал чище, чем в T7. Много мувов взято от Пэка До Сана, наконец-то! И не понятно как он вылечил глаз?

1
PODRYA

там вроде 2 было концовки где они вместе с джином.Одна из них где его откидывает Джин и он остается с глазом целым.

1
Netscraper PODRYA

Но в Т7 он именно с поврежденным глазом...

2
PODRYA Netscraper

ну разрабы решили видимо взять альтернативную концовку. увидимо может будет объяснение. и еще интересно что за даун ставит тут дизлайк. за что? хахахах

0
Netscraper PODRYA

Наверное какой-нибудь подпивасник мортал комбатный

2
SULIK 712

норм так

1
Netscraper

Теперь Эд Бун обязан показать Рейдена в МК 🤣

0