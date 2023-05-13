В Tekken 8 появится Хваран , представлен геймплейный трейлер ©

Ростер Tekken 8 пополнился Хвараном, горячим мастером тхэквондо, о котором стало известно из последнего геймплейного трейлера. Он присоединился к списку персонажей, в который вошли Эмили "Лили" Де Рошфор, Пол Феникс, Лерой Смит и Аска Казама.

Южно-корейский боец, который стал неотъемлемой частью серии еще в Tekken 3, по праву гордится своим привычным стилем тхэквондо, но уже с первого взгляда можно сделать вывод, что на этом турнире он станет гораздо сильнее. Разработчики Tekken заявили, что решили уделить больше внимания сильным сторонам персонажей, так что от Хварана можно ожидать новых приемов.

Хваран всегда изображался как персонаж, который ценит свое боевое мастерство и часто хвастается своими возможностями на ринге. Несмотря на свой бунтарский характер и презрение к авторитетам, он глубоко уважает своего учителя Бэк Ду Сана.

Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X и Series S, хотя дата выхода еще не объявлена.