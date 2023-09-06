В Tekken 8 сюжетный режим будет больше, чем в Tekken 7

Недавно издание Famitsu взяло интервью у создателей Tekken 8: продюсера и геймдиректора Кохея Икеда (Kohei Ikeda) и продюсера по маркетингу Наоя Ясуда (Naoya Yasuda). Разговор зашел о сюжетном режиме игры, который, как утверждается, будет более масштабным, чем в Tekken 7, и в него будет вложен значительный бюджет.
онечно, он будет больше, чем в Tekken 7. ...На самом деле, когда мне сообщили, какую часть бюджета мы использовали для сюжетного режима, я сказал: "О... О, Боже. Это очень дорого".
Икеда добавил:
Когда мы впервые увидели, сколько мы сделали, даже я был очень удивлен. "Не может быть, чтобы мы столько сделали!" подумал я. (Смеется) Поскольку в игре как минимум 32 персонажа, мне было трудно связать их в голове, но в файтингах главное - это обаяние персонажей, поэтому мы постарались максимально раскрыть каждого из них.
Tekken 8 - очередная часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и борьбе за первенство в турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.
Геймплей Tekken 8 был усовершенствован, в нем сочетаются доступность для новичков и глубина для опытных ветеранов. Разработчики уделяют большое внимание новым возможностям и улучшенной графике, чтобы улучшить впечатления всех игроков. Будь то одиночная кампания или многопользовательские матчи с друзьями, Tekken 8 выглядит отличным претендентом на звание качественного боевика.
Tekken 8 появится на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК через Steam, а дата выхода пока неизвестна.
Так есть же уже точная дата выхода - почему пишут, что неизвестна?
это хорошо что будет больше
Тема сюжета не раскрыта
Зачем в файтингах сюжет?
Я начиная с мортал комбат 9 играл только ради сюжета