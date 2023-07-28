В закрытом сетевом тестировании Tekken 8 обнаружили список бойцов ©

Закрытое сетевое тестирование Tekken 8 уже началось, и игроки начали использовать Cheat Engine на этом этапе тестирования, открыв, таким образом, список персонажей, которые, судя по всему, появятся в финальной версии игры.

Для начала повторим, что это утечка, а не официальная информация. Во-первых, не исключено, что информация неверна, и даже в том случае, если все сведения точны, можно предположить, что это неполный список персонажей. В конце концов, информация взята из тестовой версии Tekken 8, а не из файлов игры полной версии.

Чтобы узнать официальные подробности о Tekken 8, нам придется дождаться анонсов от разработчиков, а пока напомним, что дата выхода игры еще не определена, но известно, что она планируется для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Кроме того, геймдиректор Кацухиро Харада подтвердил, что недостатка в однопользовательском контенте не будет.

Среди обнаруженных бойцов:

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