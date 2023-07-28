В закрытом сетевом тестировании Tekken 8 обнаружили список бойцов

Закрытое сетевое тестирование Tekken 8 уже началось, и игроки начали использовать Cheat Engine на этом этапе тестирования, открыв, таким образом, список персонажей, которые, судя по всему, появятся в финальной версии игры.
Для начала повторим, что это утечка, а не официальная информация. Во-первых, не исключено, что информация неверна, и даже в том случае, если все сведения точны, можно предположить, что это неполный список персонажей. В конце концов, информация взята из тестовой версии Tekken 8, а не из файлов игры полной версии.
Чтобы узнать официальные подробности о Tekken 8, нам придется дождаться анонсов от разработчиков, а пока напомним, что дата выхода игры еще не определена, но известно, что она планируется для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Кроме того, геймдиректор Кацухиро Харада подтвердил, что недостатка в однопользовательском контенте не будет.
Среди обнаруженных бойцов:
- Пол Феникс
- Маршал Лоу
- Кинг
- Хваранг
- Лин Сяоюй
- Джин Казама
- Брайан Фьюри
- Лили
- Ларс Александерссон
- Клаудио Серафино
- Нина Уильямс
- Лерой Смит
- Кадзуя Мисима
- Джек-8
- Асука Казама
- Джун Казама
- Йошимитсу
- Шахин
- Рэйвен (по умолчанию тип А)
- Зафина (тип A по умолчанию)
- Стив (тип A по умолчанию)
- Алиса (по умолчанию тип A)
Слишком предсказуемая пачка
Блин Драгунова нет мой любимый
Блин, ни Боба, ни Драгунова, ни Армор Кинга. Надеюсь, что просто неполная инфа
Ли Чаолан, Мигель, Боб, Эдди, Фенг, Драгунов, Джози, Катарина. Неужели все они будут в сезонных паках DLC? Представьте ждать 5-го сезона, чтобы получить Мигеля или Фенга... Надеюсь, что это не правда.
Здесь много несостыковок. Почему Ларс и Алиса есть, а Чаолана нет? Он должен быть с ними и должен играть роль в сюжете. Почему нет Лидии? Ведь все дебютировавшие в Т7 должны сразу перейти в ростер Т8.