"Возможно, я плохой продюсер": создатель Tekken рассказал о том, почему разрыв между релизами серии увеличился

Кацухиро Харада, бессменный руководитель и лицо серии Tekken, дал откровенное интервью The Game Business, в котором рассказал о том, как изменилась разработка файтингов за последние годы и почему новые части выходят всё реже. По словам Харады, разрыв между релизами действительно увеличился: если раньше Tekken обновлялась раз в пару лет, то между Tekken 7 и Tekken 8 прошло девять лет — с момента выхода аркадной версии седьмой части.

Главная причина — возросшая сложность и масштаб разработки. Сегодня даже добавление в игру одного персонажа занимает от шести до восьми месяцев. И это касается уже знакомых героев, вроде Армор Кинга, который вернулся в октябре. С абсолютно новыми персонажами всё намного сложнее. Для создания Миари Зо разработчики отправлялись на Мадагаскар, чтобы изучить локальную культуру и добиться максимальной аутентичности. Такие поездки, участие в международных выставках и исследовательские активности увеличивают не только сроки, но и бюджет.

При этом, как подчёркивает Харада, рост затрат никак не сказался на зарплатах разработчиков — особенно в Японии. Он развеял миф о себе как о сверхбогатом продюсере с роскошным автопарком: «Меня в первую очередь волнует качество продукта, а уже потом финансы. С этой точки зрения я, возможно, плохой продюсер».

Несмотря на все сложности, серия остаётся в отличной форме. Tekken 8, вышедшая 26 января 2024 года, получила высокие оценки критиков и продалась тиражом более 3 миллионов копий за первый год, хотя и столкнулась с критикой некоторых пользователей Steam.