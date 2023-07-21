Закрытое сетевое тестирование Tekken 8 началось на PS5 - в сети появилось 40 минут геймплея

Игра Tekken 8 от Bandai Namco впервые прошла закрытое сетевое тестирование. В настоящее время оно доступно на PS5 с сегодняшнего дня до 24 июля, а затем вернется с 28 по 31 июля (к игре присоединятся игроки Xbox Series X/S и ПК). В связи с этим появилось новое руководство, в котором игроки могут ознакомиться с механикой игры и узнать, чего следует ожидать.
Закрытое тестирование призвано оценить качество сети и обеспечить "высококлассный игровой опыт" с боевой системой, разрушаемыми этапами, комбо и прочим. В игре 16 играбельных персонажей, а Клаудио Серафино недавно получил трейлер, демонстрирующий его способности.
Открытое бета-тестирование, вероятно, состоится в будущем, однако Bandai Namco не сообщила, когда именно. Дата выхода Tekken 8 пока не определена, но издатель уверяет, что игра выйдет до апреля 2024 года.
В сети уже появилось 40 минут геймплея Tekken 8 в 4K — в ролике продемонстрировали игровой процесс за всех доступных персонажей
Визуально он не сильно похорошела по сравнению с предшественником
меня затошнило от тряски камеры
Всего 16 персонажей
Никто не будет выкатывать весь ростер на тесты
в т8 будет больше персов чем в т7, а в т7 их больше 40.