Закрытое сетевое тестирование Tekken 8 началось на PS5 - в сети появилось 40 минут геймплея ©

Игра Tekken 8 от Bandai Namco впервые прошла закрытое сетевое тестирование. В настоящее время оно доступно на PS5 с сегодняшнего дня до 24 июля, а затем вернется с 28 по 31 июля (к игре присоединятся игроки Xbox Series X/S и ПК). В связи с этим появилось новое руководство, в котором игроки могут ознакомиться с механикой игры и узнать, чего следует ожидать.

Закрытое тестирование призвано оценить качество сети и обеспечить "высококлассный игровой опыт" с боевой системой, разрушаемыми этапами, комбо и прочим. В игре 16 играбельных персонажей, а Клаудио Серафино недавно получил трейлер, демонстрирующий его способности.

Открытое бета-тестирование, вероятно, состоится в будущем, однако Bandai Namco не сообщила, когда именно. Дата выхода Tekken 8 пока не определена, но издатель уверяет, что игра выйдет до апреля 2024 года.

В сети уже появилось 40 минут геймплея Tekken 8 в 4K — в ролике продемонстрировали игровой процесс за всех доступных персонажей