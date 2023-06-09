Закрытое сетевое тестирование Tekken 8 стартует 21 июля ©

Bandai Namco объявила, что проведет закрытое сетевое тестирование Tekken 8. В первую неделю выбранные игроки смогут играть на PS5 с 21 по 24 июля, а на второй неделе тест пройдет на PS5, Xbox Series и Steam с 28 по 31 июля.

Регистрация откроется сегодня позже, и ее можно будет пройти по этой ссылке. У вас есть время подать заявку до 27 июня. В тесте будет доступно 16 персонажей и пять этапов.

Целью этого сетевого теста является оценка качества сети, а также предоставление высококачественного игрового опыта с новой боевой системой и тактикой, воздушными комбо, графикой нового поколения и разрушительными и интерактивными этапами для игроков.