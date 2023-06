Tell Me Why от Don't Nod временно стала бесплатной для всех платформ ©

И вновь Xbox решила дать всем пользователям бесплатно забрать полную версию игры Tell Me Why от DON'T NOD (Remember Me, Life is Strange и др.) в Steam и Microsoft Store. По традиции акция стартовала 1 июня.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, всем желающим может понадобиться использовать VPN (если ваш аккаунт не подвязан к Казахстану), поскольку с момента начала продаж Tell Me Why она перестала быть доступной в некоторых странах, в том числе в России и Турции, по неизвестным до сих пор причинам

В Microsoft Store игру можно забрать без использования VPN.

Ниже прилагается инструкция для тех, кто хочет попробовать забрать игру на платформе Steam (инструкция основана на рекомендации людей из интернета, работоспособность и возможные последствия того или иного метода могут зависеть от ряда факторов):

Спойлер

Вариант 1: Устанавливаете на свой телефон/планшет VPN (напрямую через ПК не получится); Ставите любой регион; Заходите в мобильное приложение Steam и добавляете любую игру в корзину; Переходя на стадию покупки меняете регион с России на любой другой (чтобы произошла конвертация валют и цен в Steam); Ищите Tell Me Why в Steam, добавляете ее в корзину и забираете. Не забудьте вернуться в корзину после совершения описанных действий и изменить валюту обратно.



Вариант 2: В браузере зайти в Steam через VPN и добавить любую игру в корзину; Изменить в корзине валюту на другую страну; Перейти на страницу с игрой и добавить её на аккаунт (предложит сразу же установить); Затем вернуться в корзину и поменять валюту и регион обратно на Россию.

Tell Me Why рассказывает историю про девушку-подростка Элисон и ее трансгендерного брата-близнеца Тайлера. Главные герои прибывают в небольшой городок на Аляске, чтобы избавиться от груза прошлого и продать семейный дом. Однако неожиданно для себя они обнаруживают забытые в себе силы и начинают вспоминать события давно минувших дней, решая вместе с тем груз скопившихся из-за них проблем. От того, как поступит игрок, зависит отношения между близнецами и ход всей истории.

Забрать Tell Me Why себе на аккаунт бесплатно можно до 1 июля.