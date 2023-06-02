Tell Me Why 27.08.2020
5.3 101 оценка

Tell Me Why от Don't Nod временно стала бесплатной для всех платформ

©
Юрий Тишанинов

И вновь Xbox решила дать всем пользователям бесплатно забрать полную версию игры Tell Me Why от DON'T NOD (Remember Me, Life is Strange и др.) в Steam и Microsoft Store. По традиции акция стартовала 1 июня.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, всем желающим может понадобиться использовать VPN (если ваш аккаунт не подвязан к Казахстану), поскольку с момента начала продаж Tell Me Why она перестала быть доступной в некоторых странах, в том числе в России и Турции, по неизвестным до сих пор причинам

В Microsoft Store игру можно забрать без использования VPN.

Ниже прилагается инструкция для тех, кто хочет попробовать забрать игру на платформе Steam (инструкция основана на рекомендации людей из интернета, работоспособность и возможные последствия того или иного метода могут зависеть от ряда факторов):

Спойлер

Вариант 1:

  1. Устанавливаете на свой телефон/планшет VPN (напрямую через ПК не получится);
  2. Ставите любой регион;
  3. Заходите в мобильное приложение Steam и добавляете любую игру в корзину;
  4. Переходя на стадию покупки меняете регион с России на любой другой (чтобы произошла конвертация валют и цен в Steam);
  5. Ищите Tell Me Why в Steam, добавляете ее в корзину и забираете.

Не забудьте вернуться в корзину после совершения описанных действий и изменить валюту обратно.

Вариант 2:

  1. В браузере зайти в Steam через VPN и добавить любую игру в корзину;
  2. Изменить в корзине валюту на другую страну;
  3. Перейти на страницу с игрой и добавить её на аккаунт (предложит сразу же установить);
  4. Затем вернуться в корзину и поменять валюту и регион обратно на Россию.

Tell Me Why рассказывает историю про девушку-подростка Элисон и ее трансгендерного брата-близнеца Тайлера. Главные герои прибывают в небольшой городок на Аляске, чтобы избавиться от груза прошлого и продать семейный дом. Однако неожиданно для себя они обнаруживают забытые в себе силы и начинают вспоминать события давно минувших дней, решая вместе с тем груз скопившихся из-за них проблем. От того, как поступит игрок, зависит отношения между близнецами и ход всей истории.

Забрать Tell Me Why себе на аккаунт бесплатно можно до 1 июля.

Раздачи и скидки
-1
0
Последние посты по игре Tell Me Why
Началась ограниченная по времени бесплатная раздача игры Tell Me Why
Началась ограниченная по времени бесплатная раздача игры Tell Me Why
Tell Me Why "Русификатор текста" [v.1.3] {The Bullfinch Team}
Tell Me Why "Русификатор текста" [v.1.3] {The Bullfinch Team}
You are gae
You are gae
Комментарии: 0
Ваш комментарий