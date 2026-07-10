Для стратегии Tempest Rising анонсировали дополнение The Veti's Wrath и выпустили бесплатную демоверсию

Издатель 3D Realms совместно с разработчиком Slipgate Ironworks анонсировали сюжетное дополнение The Veti's Wrath для стратегии в реальном времени Tempest Rising. Релиз расширения на персональных компьютерах запланирован до конца 2026 года, а ознакомиться с игровым процессом за новую фракцию можно уже сейчас с помощью бесплатной демоверсии в сервисе Steam.

Кампания дополнения будет состоять из 11 сюжетных миссий, посвященных древней фракции под названием Veti. Эти существа пробудились из-за распространения по Земле таинственной красной субстанции. Игрокам предстоит возглавить армию чужаков в их стремлении вернуть господство над миром и переломить ход войны против человечества.

В состав фракции войдут 9 уникальных зданий, 7 видов техники, 6 типов пехоты, 5 летающих юнитов, 5 оборонительных сооружений, 5 специалистов, 5 способностей поддержки и 1 супероружие. Сюжетная кампания The Veti's Wrath будет распространяться в качестве платного дополнения, подробности о стоимости которого авторы раскроют позже. При этом возможность играть за фракцию Veti в многопользовательском режиме, включая подбор игроков, пользовательские лобби и сражения против искусственного интеллекта в режиме схватки, станет доступна бесплатно для всех владельцев оригинальной версии игры.

Одновременно с анонсом авторы выпустили обновленную демоверсию проекта в Steam. Загрузив ее, игроки могут опробовать стартовые 2 миссии сюжетной кампании за фракцию Veti, а также стартовые 2 задания для фракций Global Defense Forces и Tempest Dynasty. В пробной версии также открыт многопользовательский режим со сражениями против ботов и кастомными матчами на 4 картах разного масштаба, рассчитанных на участие от 2 до 6 игроков.