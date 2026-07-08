Для стратегии Tempest Rising вышел бесплатный редактор карт на базе Unreal Engine

Для стратегии в реальном времени Tempest Rising вышло крупное обновление, главным нововведением которого стал официальный редактор карт, выпущенный в формате бесплатного дополнения. Помимо этого, разработчики подготовили масштабные изменения баланса фракций, улучшили интерфейс для наблюдателей матчей и объявили о скором выходе демоверсии с первыми миссиями за фракцию Veti.

Студия Slipgate Ironworks совместно с издателями 3D Realms, Knights Peak и Saber Interactive представила бесплатное дополнение Tempest Rising - Map Editor. Инструмент разработан на базе движка Unreal Engine 5.4.4 и позволяет пользователям создавать собственные карты для многопользовательских сражений и одиночного режима схватки с искусственным интеллектом. Для упрощения работы авторы приложили к проекту подробную документацию и 2 демонстрационные карты. Всеми созданными локациями можно делиться через мастерскую Steam Workshop, при этом для запуска пользовательских карт другим игрокам сам редактор скачивать не потребуется.

Вместе с редактором карт обновление принесло в игру несколько востребованных функций и улучшений интерфейса. В Tempest Rising появилась возможность одновременного заказа юнитов и построек из нескольких производственных зданий одного типа, при этом заказ теперь распределяется между ними равномерно. Для наблюдателей матчей были добавлены новые аналитические виджеты, отображающие количество заработанных кредитов, созданных и уничтоженных юнитов, а также текущую очередь производства и активные улучшения каждого игрока. В список мелких улучшений вошли кнопка приостановки всей глобальной очереди производства, сброс настроек вето на карты в подборе игроков и сохранение выбранной скорости игры при загрузке файлов сохранения.

Выход обновления совпал со стартом нового соревновательного сезона, в связи с чем разработчики сбросили рейтинговые таблицы сетевого режима. В рамках корректировки баланса создатели пересмотрели характеристики многих боевых единиц фракций Глобальные силы обороны и Династия Бури. Изменения коснулись времени и стоимости строительства зданий, запаса здоровья техники и пехоты, а также наносимого урона. Кроме того, на 10% была ускорена скорость регенерации ресурсов на полях Бури, что должно сделать затяжные матчи более динамичными.

Помимо выпуска обновления, разработчики анонсировали скорый выход новой демонстрационной версии Tempest Rising, приуроченной к фестивалю TactiCon. Релиз состоится 9 июля 2026 года. В этой демоверсии игрокам впервые будут доступны одиночные сюжетные миссии за третью фракцию под названием Veti, которая ранее тестировалась исключительно в рамках публичного многопользовательского бета-теста.