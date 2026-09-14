Дополнение The Veti's Wrath для стратегии Tempest Rising выйдет 29 сентября 2026 года

Студия Slipgate Ironworks и издательства 3D Realms, Knights Peak и Saber Interactive определились с точной датой релиза крупного сюжетного дополнения The Veti's Wrath для стратегии в реальном времени Tempest Rising. Расширение, впервые представленное еще в июле 2026 года вместе с публичной демоверсией, официально доберется до пользователей PC в сервисе Steam 29 сентября 2026 года. Анонс скорого выхода разработчики сопроводили новым геймплейным трейлером, в деталях раскрывающим особенности третьей стороны конфликта.

Главной составляющей платного дополнения станет сюжетная кампания, состоящая из 11 продолжительных миссий для одного игрока. Повествование развернется вокруг древней и безжалостной расы вети, правившей миром задолго до появления человечества. Пережив опустошительные Грозовые войны, пришельцы ушли в тень и оказались на грани вымирания. Теперь под предводительством пробудившегося владыки К'ухула Непоколебимого этот народ вступает в войну за возмездие, намереваясь уничтожить людей, вернуть свои похищенные технологии и выжечь внутреннюю скверну.

Несмотря на то что за одиночную кампанию придется заплатить, разработчики пошли на нетипичный шаг ради сохранения онлайна. Саму фракцию вети добавят бесплатно для всех обладателей базовой версии Tempest Rising во все многопользовательские режимы и одиночные схватки против ботов. Такой подход избавит сообщество от раскола на тех, кто купил платное дополнение, и тех, кто остался со стандартным набором сторон, что критически важно для сетевой жизни нишевой олдскульной стратегии.

В бою древняя цивилизация полагается на крайне мрачную доктрину, воспринимая вражеские войска исключительно в качестве сырья. Армия вети способна подчинять павших противников и превращать их в безвольных просветленных прямо на поле боя. Захваченных солдат затем приносят в жертву ради усиления союзных отрядов, ускоренной зарядки боевых механизмов и активации мощных способностей, что вынуждает действовать максимально агрессивно.

Экономическая модель фракции также завязана на жертвоприношениях. В центре баз возводятся якоря вознесения - монументальные обелиски, поглощающие биомассу и снабжающие разрушительной энергией окружающие постройки. В общий ростер вети вошли 9 типов зданий, 7 боевых машин, 6 видов пехоты, 5 единиц авиации, 5 специализированных юнитов, 5 защитных турелей, 5 глобальных способностей поддержки и 1 супероружие. Среди ударной техники выделяются шагоход Вершитель и скрытная Фантомная артиллерия, разносящие оборону противника в щепки.

По словам разработчиков из Slipgate Ironworks, команда стремилась сделать третью сторону абсолютно непохожей на армии людей, предложив игрокам уникальный геймплейный опыт для всего жанра стратегий в реальном времени. Создатели отметили, что безмерно гордятся кампанией вети и проделанной работой, с нетерпением ожидая 29 сентября 2026 года, когда геймеры смогут опробовать все нововведения лично.

Аппетиты игры к компьютерному железу при этом остаются довольно высокими для изометрической RTS. Для установки расширения и базовой игры потребуется около 50 ГБ свободного места на накопителе, причем создатели рекомендуют использовать SSD. В рекомендованных требованиях значатся процессоры уровня Intel Core i5-11700 или AMD Ryzen 5 5600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на 8 ГБ либо AMD Radeon RX 7600 XT на 16 ГБ, из-за чего аппетиты движка Unreal Engine по-прежнему могут озадачить владельцев бюджетных систем.

Релиз дополнения дополнит череду крупных обновлений для стратегии, стартовавшей весной 2025 года. Ранее авторы уже интегрировали официальный редактор карт на движке Unreal Engine 5.4.4 и открыли мастерскую Steam Workshop, поэтому скорый выход третьей стороны конфликта завершит выполнение ключевых обещаний перед фанатами.