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Tempest Rising 2023 г.
7.8 66 оценок

Композитор Command & Conquer Фрэнк Клепаки присоединился к разработке стратегии Tempest Rising

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monk70
Новости

Разработчики стратегии Tempest Rising, вдохновленной классическими RTS, объявили о сотрудничестве с известным композитором франшизы Command & Conquer Фрэнком Клепаки.

Tempest Rising, вдохновленная великими стратегиями в реальном времени 90-х и 2000-х годов, представляет собой классическую стратегическую игру в реальном времени со строительством баз, действие которой разворачивается в современном сценарии войны в альтернативной истории.

Командуйте одной из трех различных фракций в отчаянной борьбе за власть и ресурсы в Tempest Rising — классической стратегии в реальном времени, действие которой происходит на Земле после ядерной войны.

Tempest Rising находится в разработке для ПК (Steam).

10
3
Tempest Rising
2023 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
dm1try777

1 вопрос: когда релиз?!

1
lowkek

Я бы больше удивился, если бы он в записи ОСТ-а не поучастовал. Новость радует.

0
danilukHF

Этот композитор заблочил к своей странице доступ фанатам из РФ год назад. На ютуб.

-1