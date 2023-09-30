Композитор Command & Conquer Фрэнк Клепаки присоединился к разработке стратегии Tempest Rising

Разработчики стратегии Tempest Rising, вдохновленной классическими RTS, объявили о сотрудничестве с известным композитором франшизы Command & Conquer Фрэнком Клепаки.
Tempest Rising, вдохновленная великими стратегиями в реальном времени 90-х и 2000-х годов, представляет собой классическую стратегическую игру в реальном времени со строительством баз, действие которой разворачивается в современном сценарии войны в альтернативной истории.
Командуйте одной из трех различных фракций в отчаянной борьбе за власть и ресурсы в Tempest Rising — классической стратегии в реальном времени, действие которой происходит на Земле после ядерной войны.
Tempest Rising находится в разработке для ПК (Steam).
1 вопрос: когда релиз?!
Я бы больше удивился, если бы он в записи ОСТ-а не поучастовал. Новость радует.
Этот композитор заблочил к своей странице доступ фанатам из РФ год назад. На ютуб.