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Tempest Rising 17.04.2025
Стратегия, RTS
8.3 276 оценок

Крупное обновление Tempest Rising добавляет рейтинговый мультиплеер 2 на 2, режим зрителя и многое другое

monk70 monk70

3D Realms и Knights Peak в партнерстве с разработчиком Slipgate Ironworks выпустили новое обновление «Rally & Recon» для Tempest Rising в Steam. Новое крупное обновление популярной стратегии в реальном времени включает в себя множество улучшений для многопользовательской игры и не только, включая возможность стоять в очереди с друзьями, рейтинговую многопользовательскую игру 2 на 2, шесть перенастроенных карт и многое другое.

Встаньте в очередь с друзьями и сразитесь в новом рейтинговом многопользовательском режиме 2 на 2. Сегодняшнее обновление также представляет режим зрителя, чат в главном меню и шесть перенастроенных многопользовательских карт, четыре из которых были настроены для игры 2 на 2 со специальными точками появления, а две из них разработаны как «дуэльные карты» 1 на 1 с небольшими областями с симметричными точками появления. Также есть множество исправлений ошибок и два новых значка аватара игрока, доступных в качестве наград за регистрацию PROS, доступных через главное меню игры.

Кроме того, игроки, оформившие предварительный заказ на Tempest Rising Deluxe Edition, сегодня получат новый «Deluxe Pre-order Bonus Pack», включающий два фоновых видеоролика главного меню и четыре значка профиля игрока. Эти эксклюзивные бонусы будут доступны в игре автоматически после входа в систему.

7
4
Tempest Rising
17.04.2025
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Генерацию кадров АМД починили или нет? А то счётчик MSI Afterburner 60 кадров, а внутренний счётчик игры и фризы картинки показывают 30 кадров.

А вообще игра понравилась. Хотя конечно под конец несколько её начали затягивать.

1
Рома Валевский
Кроме того, игроки, оформившие предварительный заказ на Tempest Rising Deluxe Edition, сегодня получат новый «Deluxe Pre-order Bonus Pack», включающий два фоновых видеоролика главного меню и четыре значка профиля игрока.

Эх, а могли бы сделать скины автомата для пехотинцев...

1
jax baron

ну чё 3 фракцию можно не ждать......

ThoughtfulGerardo

в игре нечего делать ауууу