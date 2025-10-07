Новое крупное обновление Tempest Rising добавляет параметры поведения ИИ, 3 карты, настройки матча и другое

Новое крупное обновление для успешной стратегии в реальном времени Tempest Rising от 3D Realms и Knights Peak, созданное совместно с разработчиком Slipgate Ironworks, уже доступно. Оно привносит в игру множество улучшений и нового контента.

Краткий обзор обновления:

Новые многопользовательские карты: три миссии кампании переосмыслены в форматы схваток и пользовательских карт — «Осиное гнездо» (миссия GDF 2), «Падение Александрии» (миссия GDF 10) и «Перенаправление» (миссия DYN 3).

Настройки поведения ИИ в схватках: игроки могут выбрать между режимами «По умолчанию», «Защита» и «Агрессия». Также теперь доступен уровень сложности «Казуальный» для ИИ в режиме «Схватка».

Настройки пользовательского матча: Регулируемая скорость игры, бесконечные ресурсы (деньги, информация и сила), статус ветерана для стартовых юнитов и доктрины, которые можно активировать или деактивировать.

Удобные функции: опция «Выбрать все» для юнитов одного типа, групповые стеки в интерфейсе, опция «Игнорировать небоевые юниты» и улучшения DYN Tempest Rig, который теперь можно автоматически демонтировать и переразвернуть.

Доступность: Новый режим визуального различения обеспечивает более чёткое визуальное различие между различными типами юнитов и улучшенное отображение выбранных и активных юнитов.

