Tempest Rising 17.04.2025
Стратегия, RTS
8.4 317 оценок

Новое крупное обновление Tempest Rising добавляет параметры поведения ИИ, 3 карты, настройки матча и другое

monk70 monk70

Новое крупное обновление для успешной стратегии в реальном времени Tempest Rising от 3D Realms и Knights Peak, созданное совместно с разработчиком Slipgate Ironworks, уже доступно. Оно привносит в игру множество улучшений и нового контента.

Краткий обзор обновления:

  • Новые многопользовательские карты: три миссии кампании переосмыслены в форматы схваток и пользовательских карт — «Осиное гнездо» (миссия GDF 2), «Падение Александрии» (миссия GDF 10) и «Перенаправление» (миссия DYN 3).
  • Настройки поведения ИИ в схватках: игроки могут выбрать между режимами «По умолчанию», «Защита» и «Агрессия». Также теперь доступен уровень сложности «Казуальный» для ИИ в режиме «Схватка».
  • Настройки пользовательского матча: Регулируемая скорость игры, бесконечные ресурсы (деньги, информация и сила), статус ветерана для стартовых юнитов и доктрины, которые можно активировать или деактивировать.
  • Удобные функции: опция «Выбрать все» для юнитов одного типа, групповые стеки в интерфейсе, опция «Игнорировать небоевые юниты» и улучшения DYN Tempest Rig, который теперь можно автоматически демонтировать и переразвернуть.
  • Доступность: Новый режим визуального различения обеспечивает более чёткое визуальное различие между различными типами юнитов и улучшенное отображение выбранных и активных юнитов.

Обзор всех новых функций обновления можно найти здесь.

Tempest Rising
17.04.2025
Комментарии:  1
Evialroot

Вроде Tempest Rising и неплохая игра, но всё равно это жалкая пародия на Tiberian Sun и Red Alert 😢

2