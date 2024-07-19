Новую демоверсию стратегии Tempest Rising можно опробовать до 21 июля

Создающаяся в духе классической серии Command and Conquer, Tempest Rising кажется естественным преемником стиля RTS, который слишком долго бездействовал. И теперь, в рамках празднования TactiCon 2024, вы можете увидеть своими глазами, как все складывается, благодаря сегодняшнему запуску новой демоверсии Steam.

Tempest Rising — это игра в жанре RTS, действие которой происходит в альтернативной истории 1997 года, где вооруженные группы должны бороться за выживание среди руин мира, опустошенного ядерной войной. Новая демоверсия позволяет игрокам увидеть, как работают игровые системы в стиле Command and Conquer, во вторых миссиях кампаний фракций Tempest Dynasty и Global Defense Forces.

Миссия Global Defense Forces происходит в Исландии, включает в себя сражения с силами Tempest Dynasty и включает в себя такие подразделения, как Engineer и Riot Van, а также Beacon Support Power. В миссии Tempest Dynasty игроки сражаются за захват вражеской базы и спасение дружественного пленника, используя танк Boar, Technicians, владеющих навыками установки мин, и способность Dynasty Power Plant, Distribution Mode.

Вы можете ознакомиться с демоверсией Tempest Rising, которая будет доступна с сегодняшнего дня до следующего понедельника 22 июля, в Steam.