Новый трейлер стратегии Tempest Rising посвящен старту предзаказов - игра доступна в России

Tempest Rising, долгожданная современная стратегия в реальном времени, которая выйдет 24 апреля 2025 г. от лейбла Saber Interactive 3D Realms и Knights Peak, доступна для предварительного заказа на ПК в Steam, в том числе в России

Стандартное издание Tempest Rising, включающее две кампании на основе фракций, а также режим схватки и соревновательный многопользовательский режим, доступно для предварительного заказа сегодня за 1899 руб. Игроки также могут сделать предварительный заказ на издание Deluxe Edition за 2349 руб., в стоимость входит:

Одна неделя расширенного доступа к полной версии игры, включая многопользовательский режим и режим схватки

Цифровой артбук, демонстрирующий арты и историю Tempest Rising

Полный цифровой саундтрек игры, включающий 43 трека от легендарного композитора Command & Conquer Фрэнка Клепаки, а также любимцев сообщества, таких как Майкл Марки, Hexenkraft, композитор The Witcher Адам Скорупа и Сигурд Йонк-Йенсен

Оформив предварительный заказ любого издания, вы получите DLC «Commander Pack», включающее в себя множество эксклюзивных игровых косметических предметов, в том числе бонусные значки игроков, скины, курсоры и многое другое.

Сегодня также состоялся дебют первой официальной многопользовательской демоверсии, в которую можно играть до 3 февраля в рамках Real-Time Strategy Fest в Steam. Испытайте строительство базы с высокими ставками, управление ресурсами и тотальные действия между уникальными фракциями в этом истинном духовном преемнике классических RTS 90-х и 2000-х годов.

Во время первой многопользовательской демонстрации Tempest Rising, которая продлится до 3 февраля, игроки могут сражаться друг с другом за господство на трех картах: The Alps (2v2), Oasis (1v1) и Altitude (1v1). Игроки также могут впервые испытать режим PvE-сражений против ИИ-противников.