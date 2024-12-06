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Tempest Rising 24.04.2025
Стратегия, RTS
7.9 103 оценки

Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет 24 апреля 2025 года

butcher69
Новости

Издатель Knights Peak и разработчики 3D Realms и Slipgate Ironworks анонсировали дату выхода своей стратегии в реальном времени Tempest Rising. Игра появится на PC через Steam 24 апреля 2025 года.

Tempest Rising вдохновлена золотым веком RTS-игр 90-х и 2000-х годов и сочетает классическую механику с современным подходом к дизайну. Действие игры происходит в альтернативной истории, где игрокам предстоит управлять одной из трех уникальных фракций, каждая из которых обладает собственной тактикой, подходом к экономике и ведению боя.

Разработчики описывают Tempest Rising как духовного наследника Command & Conquer, но с улучшенными механиками и переосмыслением некоторых аспектов. Это проект, который обещает стать глотком свежего воздуха для поклонников классических RTS.

22
10
Tempest Rising
24.04.2025
Комментарии: 10
Ваш комментарий
DezkQ

Долго =( уже ломка по C&C образным RTS, с базой, ресурсами, мамонт танками, и вот этим вот всем.

4
Xstranger

У меня тоже ломка. Очень жду D.O.R.F.

1
DezkQ Xstranger

Прикольно, докинул в желаемое спс

1
Pahant0Ss DezkQ

Broken Arrow видел? Ее тоже жду.

1
DezkQ Pahant0Ss

Видел, это уже что то ближе к генералам что ли или ворл ин конфликт. ну такое.

0
Alexxgersh

Поиграл в бетку,мне даже очень зашло, в духе C&C. Прям то что нужно

2
Lockheed Martin

В желаемом в стиме у меня, зацепил визуальный стиль.

1
LeVoNDeM

Радует, что в последнее время многие разрабы снова вернулись к классике RTS. Уж больно народ исголодался.

0
Trezvopoy

Чую провал и завышенные ожидания

-3
Pahant0Ss

Демка очень даже зашла.

1