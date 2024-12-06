Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет 24 апреля 2025 года

Издатель Knights Peak и разработчики 3D Realms и Slipgate Ironworks анонсировали дату выхода своей стратегии в реальном времени Tempest Rising. Игра появится на PC через Steam 24 апреля 2025 года.

Tempest Rising вдохновлена золотым веком RTS-игр 90-х и 2000-х годов и сочетает классическую механику с современным подходом к дизайну. Действие игры происходит в альтернативной истории, где игрокам предстоит управлять одной из трех уникальных фракций, каждая из которых обладает собственной тактикой, подходом к экономике и ведению боя.

Разработчики описывают Tempest Rising как духовного наследника Command & Conquer, но с улучшенными механиками и переосмыслением некоторых аспектов. Это проект, который обещает стать глотком свежего воздуха для поклонников классических RTS.