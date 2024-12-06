Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет 24 апреля 2025 года

Издатель Knights Peak и разработчики 3D Realms и Slipgate Ironworks анонсировали дату выхода своей стратегии в реальном времени Tempest Rising. Игра появится на PC через Steam 24 апреля 2025 года.
Tempest Rising вдохновлена золотым веком RTS-игр 90-х и 2000-х годов и сочетает классическую механику с современным подходом к дизайну. Действие игры происходит в альтернативной истории, где игрокам предстоит управлять одной из трех уникальных фракций, каждая из которых обладает собственной тактикой, подходом к экономике и ведению боя.
Разработчики описывают Tempest Rising как духовного наследника Command & Conquer, но с улучшенными механиками и переосмыслением некоторых аспектов. Это проект, который обещает стать глотком свежего воздуха для поклонников классических RTS.
Долго =( уже ломка по C&C образным RTS, с базой, ресурсами, мамонт танками, и вот этим вот всем.
У меня тоже ломка. Очень жду D.O.R.F.
Прикольно, докинул в желаемое спс
Broken Arrow видел? Ее тоже жду.
Видел, это уже что то ближе к генералам что ли или ворл ин конфликт. ну такое.
Поиграл в бетку,мне даже очень зашло, в духе C&C. Прям то что нужно
В желаемом в стиме у меня, зацепил визуальный стиль.
Радует, что в последнее время многие разрабы снова вернулись к классике RTS. Уж больно народ исголодался.
Чую провал и завышенные ожидания
Демка очень даже зашла.