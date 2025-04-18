PC-версия RTS-стратегии Tempest Rising уже появилась в сети - за неделю до релиза игры

Вчера состоялся релиз RTS-стратегии Tempest Rising от студии Slipgate Ironworks для обладателей делюкс-издания.
Как стало известно, Tempest Rising вышла без защиты, благодаря чему уже появилась в сети. Это произошло за неделю до релиза стандартного издания игры.
Tempest Rising возрождает дух классических стратегий в реальном времени, перенося игроков в альтернативный современный мир. В центре внимания — противостояние трёх уникальных фракций, каждая из которых обладает собственным подходом к ведению войны и экономике.
Весьма не дурна. Пожирнела правда очень почти 43 гига. Видео в формате bink второго поколения. Разрешение 4k и 30 кадров. Посмотреть можно используя RAD Video Tools. На первый взгляд больше напоминает генереалов по интефейсу и графике во время миссии.
И да есть поддержка помимо FSR3 и Intel XeSS. Так что избавление от FSR-кого мыла наличиствует для повышения производительности. Скорей всего есть и DLSS но на GTX1080 его нетю.
И да, кстати, когда включал генерацию кадров FSR3 происходила дичь. Кол-во кадров вроде 60, но информация самой игры показывала, что 30 и время кадра возрастало до 33 мс с 16. И появился лаг, разумеется. Очень напомнило, что тупо вставляют чёрный кадр и получается 60 кадров. Играть в таком режиме было невозможно. Пришлось отключать генерацию кадров FSR3. Тогда нормально, но мыло. Пришлось переключаться на Intel XeSS.