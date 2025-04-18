PC-версия RTS-стратегии Tempest Rising уже появилась в сети - за неделю до релиза игры

Вчера состоялся релиз RTS-стратегии Tempest Rising от студии Slipgate Ironworks для обладателей делюкс-издания.

Как стало известно, Tempest Rising вышла без защиты, благодаря чему уже появилась в сети. Это произошло за неделю до релиза стандартного издания игры.

Tempest Rising возрождает дух классических стратегий в реальном времени, перенося игроков в альтернативный современный мир. В центре внимания — противостояние трёх уникальных фракций, каждая из которых обладает собственным подходом к ведению войны и экономике.