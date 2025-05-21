Разработчики Tempest Rising выпустили балансный патч и рассказали что будет в следующем

Вышло новое обновление для Tempest Rising, RTS этого года, созданной как духовный преемник серии Command & Conquer.

Патч посвящен изменениям баланса с учетом отзывов игроков, полученных за месяц с момента выхода. Всего существует десятки модификаций и они затрагивают каждую сторону конфликта.

В целом авторы постарались сделать так, чтобы на начальных этапах игры не доминировали несколько юнитов, чтобы обеспечить большее разнообразие в стычках.

Это обновление довольно скромное (хотя и важное), но следующее будет гораздо масштабнее. Авторы рассказали, чего стоит ожидать: