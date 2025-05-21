Разработчики Tempest Rising выпустили балансный патч и рассказали что будет в следующем

Вышло новое обновление для Tempest Rising, RTS этого года, созданной как духовный преемник серии Command & Conquer.
Патч посвящен изменениям баланса с учетом отзывов игроков, полученных за месяц с момента выхода. Всего существует десятки модификаций и они затрагивают каждую сторону конфликта.
В целом авторы постарались сделать так, чтобы на начальных этапах игры не доминировали несколько юнитов, чтобы обеспечить большее разнообразие в стычках.
Это обновление довольно скромное (хотя и важное), но следующее будет гораздо масштабнее. Авторы рассказали, чего стоит ожидать:
- в патче появится возможность стычек 2v2, результаты которых будут определять сетевой рейтинг;
- также наконец-то появится возможность объединять очереди с друзьями;
- авторы переделают многопользовательские карты под стычки 2v2 и 1v1;
- появится режим зрителя, а также возможность использовать чат уже в главном меню;
- будут произведены дальнейшие улучшения игрового баланса и исправлены технические ошибки.
Интересно а глюк с генерацией кадров от АМД при котором вроде как 60 кадров показыват счетчик а фризит как будто 30 исправили ?
C&C Red Alert 3 вышел почти 20 лет назад и он в разы лучше чем ЭТО.
где хотя бы 3 фракция...ну че смеяться 2 фракции и не особо отличаются юнитами
C&C ведь по сути GDI и NOD а вам еще 3 подовай. Это уже KKND2 будет с ее мутантами роботами и людьми.
Жесть вспомнил, вот бы ремейк полноценный или просто новую современную часть. Шикарная игрушка была.
А скринов ты куда дел ?
Они появились позднее в серии когда сюжет нужно было как то развить вот и прилетели инопланетяне. Да и нужно было как-то объяснить путешествия во времени Кейна.
не в виде пасхалок они были с самого начало в серии, а полноценно появились да в 3