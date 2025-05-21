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Tempest Rising 17.04.2025
Стратегия, RTS
8.3 261 оценка

Разработчики Tempest Rising выпустили балансный патч и рассказали что будет в следующем

Procy_on Procy_on

Вышло новое обновление для Tempest Rising, RTS этого года, созданной как духовный преемник серии Command & Conquer.

Патч посвящен изменениям баланса с учетом отзывов игроков, полученных за месяц с момента выхода. Всего существует десятки модификаций и они затрагивают каждую сторону конфликта.

В целом авторы постарались сделать так, чтобы на начальных этапах игры не доминировали несколько юнитов, чтобы обеспечить большее разнообразие в стычках.

Это обновление довольно скромное (хотя и важное), но следующее будет гораздо масштабнее. Авторы рассказали, чего стоит ожидать:

  • в патче появится возможность стычек 2v2, результаты которых будут определять сетевой рейтинг;
  • также наконец-то появится возможность объединять очереди с друзьями;
  • авторы переделают многопользовательские карты под стычки 2v2 и 1v1;
  • появится режим зрителя, а также возможность использовать чат уже в главном меню;
  • будут произведены дальнейшие улучшения игрового баланса и исправлены технические ошибки.
9
9
Tempest Rising
17.04.2025
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Egik81

Интересно а глюк с генерацией кадров от АМД при котором вроде как 60 кадров показыват счетчик а фризит как будто 30 исправили ?

4
SexualHarassmentPanda

C&C Red Alert 3 вышел почти 20 лет назад и он в разы лучше чем ЭТО.

2
MORDORR
1
ThoughtfulGerardo

где хотя бы 3 фракция...ну че смеяться 2 фракции и не особо отличаются юнитами

Egik81

C&C ведь по сути GDI и NOD а вам еще 3 подовай. Это уже KKND2 будет с ее мутантами роботами и людьми.

3
Rograx Egik81

Жесть вспомнил, вот бы ремейк полноценный или просто новую современную часть. Шикарная игрушка была.

1
Nodas Egik81
по сути GDI и NOD

А скринов ты куда дел ?

Egik81 Nodas

Они появились позднее в серии когда сюжет нужно было как то развить вот и прилетели инопланетяне. Да и нужно было как-то объяснить путешествия во времени Кейна.

Nodas Egik81
вот и прилетели инопланетяне. Да и нужно было как-то объяснить путешествия во времени Кейна.

не в виде пасхалок они были с самого начало в серии, а полноценно появились да в 3