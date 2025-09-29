Создатель Tempest Rising: разработчики не хотят в ранний доступ, но Broken Arrow показывает, когда он необходим

Фредерик Шрайбер, руководитель разработки стратегии в реальном времени Tempest Rising и глава студии Slipgate Ironworks, в недавнем подкасте поделился мнением о выпуске игр в раннем доступе. По его словам, большинство разработчиков предпочли бы избежать этого этапа, однако часто бывают вынуждены прибегать к нему из-за финансовых обстоятельств или необходимости выстроить сообщество вокруг проекта.

В подкасте The Hot Seat Шрайбер отметил, что для игр сервисов ранний доступ является практически необходимостью. Однако он считает, что многие создатели, выпускающие игры в раннем доступе, на самом деле хотели бы иметь достаточно средств, чтобы обойтись без него. Вместо этого они могли бы использовать форматы открытых бета-тестов или закрытых плейтестов для сбора обратной связи от игроков. Такой подход позволил бы получить ценные данные без риска негативных отзывов на незавершенный продукт, которые могут повлиять на итоговый релиз.

Ситуация со стратегией Broken Arrow служит примером того, какие сложности могут возникнуть при выборе между полноценным релизом и ранним доступом. Игра была выпущена сразу в полной версии, однако на старте в ней отсутствовала часть одиночного контента, включая некоторые миссии и режимы схватки против ИИ. Игроки встретили релиз неоднозначно, назвав его незавершенным. Хотя разработчики оперативно добавили недостающие элементы и пообещали дальнейшие улучшения, на странице игры в Steam на данный момент смешанные отзывы, а недавние оценки в основном отрицательные. Возможно, запуск в формате раннего доступа мог бы смягчить реакцию сообщества, так как этот статус подразумевает, что игра находится в процессе доработки.