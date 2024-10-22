Создатели стратегии Tempest Rising приглашают игроков на закрытое бета-тестирование многопользовательского режима

Разработчики Tempest Rising объявили о том, что скоро начнётся закрытое бета-тестирование многопользовательского режима, которое пройдёт с 7 по 21 ноября 2024 года.

Впрочем, попасть в число счастливчиков будет непросто — количество мест ограничено. Поэтому если вы давно следите за проектом, советуем не откладывать подачу заявки в долгий ящик. Отобранные участники получат письма с подробными инструкциями в ближайшие недели.

А теперь о самом интересном — что же ждёт игроков в бете? В первую очередь, это полноценный сетевой мультиплеер с двумя режимами. Любители соревновательной игры смогут сразиться в рейтинговых матчах и побороться за место в таблице лидеров. Ну а тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу, доступны обычные матчи без влияния на рейтинг.

А если вы пока не готовы к сражениям с реальными противниками, скучать не придётся. В бета-версии можно будет опробовать режим боя с ботами трёх уровней сложности. Правда, пока только в одиночку — возможность добавлять ботов в сетевые матчи с друзьями появится уже в релизной версии.

Что касается контента, игрокам станут доступны обе фракции: технологически продвинутые Силы глобальной обороны (GDF) и загадочная Династия Бури (DYN). Опробовать их можно будет на трёх картах: «Альпы» для формата 2 на 2, а также «Заросший оазис» и «Высота» для дуэльных сражений.