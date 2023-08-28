Стратегия в реальном времени Tempest Rising получила демоверсию во время Steam Strategy Fest ©

Slipgate Ironworks и 3D Realms выпустили новую бесплатную демо-версию Tempest Rising во время Steam Strategy Fest. Испытайте первые миссии однопользовательской кампании как для Глобальных сил обороны, так и — впервые — для смертоносной династии Темпест, дополненной новыми юнитами, кинематографическими роликами и музыкальными треками. Посмотрите новый трейлер игры, чтобы получить полное представление о династии Темпест и их безжалостном доминировании на поле боя.

Возьмите на себя командование в совершенно новой первой миссии кампании Tempest Dynasty (DYN) и возглавьте армию, состоящую из уникальных юнитов, таких как ракетчик, воспламенитель и ракетный багги Havoc, в тотальную войну. Вы даже можете завербовать гражданское ополчение в качестве союзника, выполняя побочные задания. Миссия также может похвастаться особыми функциями, такими как мосты, которые можно разрушать и ремонтировать, а также технический отряд Династии, который может захватывать здания, ремонтировать транспортные средства и устанавливать наземные мины.

Tempest Rising органично сочетает в себе классические стратегии в реальном времени (RTS) 90-х и 2000-х годов с современными стандартами производства и производительности. Встречайте израненный боями 1997 год в альтернативной временной шкале, где Карибский кризис стал ядерным. В результате войны странная красная электрическая лоза, известная как Буря, начала распространяться по планете и изменила ход истории. Испытайте историю трех совершенно разных фракций в двух кампаниях с глубоким и интересным игровым процессом, в котором основное внимание уделяется стратегии и навыкам, а также встроенными возможностями настройки, которые позволяют игрокам подходить к игре по-своему как в одиночной, так и в многопользовательской игре.