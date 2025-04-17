Стратегия в реальном времени Tempest Rising вышла в раннем доступе для обладателей делюкс-издания

Tempest Rising, долгожданная современная стратегия в реальном времени от издательства 3D Realms компании Saber Interactive и Knights Peak в партнерстве с разработчиком Slipgate Ironworks, сегодня начинает период раннего доступа для всех владельцев предзаказа Deluxe Edition. Погрузитесь и испытайте высокие ставки в строительстве базы, управлении ресурсами и тотальной войне, которые ждут вас в этом истинном духовном преемнике классических RTS 90-х и 2000-х годов.

Tempest Rising перенесет вас в охваченный битвой 1997 год в альтернативной временной шкале, где Карибский кризис стал ядерным. Испытайте две эпические кампании с уникальными фракциями и чрезвычайно полезным игровым процессом, который сохраняет фокус на стратегии и навыках. Возьмите на себя полное командование полем боя, строя свою базу, ведите свои армии в бой и реализуйте смелые стратегии, чтобы выйти победителем.