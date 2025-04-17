Стратегия в реальном времени Tempest Rising вышла в раннем доступе для обладателей делюкс-издания

Tempest Rising, долгожданная современная стратегия в реальном времени от издательства 3D Realms компании Saber Interactive и Knights Peak в партнерстве с разработчиком Slipgate Ironworks, сегодня начинает период раннего доступа для всех владельцев предзаказа Deluxe Edition. Погрузитесь и испытайте высокие ставки в строительстве базы, управлении ресурсами и тотальной войне, которые ждут вас в этом истинном духовном преемнике классических RTS 90-х и 2000-х годов.
Tempest Rising перенесет вас в охваченный битвой 1997 год в альтернативной временной шкале, где Карибский кризис стал ядерным. Испытайте две эпические кампании с уникальными фракциями и чрезвычайно полезным игровым процессом, который сохраняет фокус на стратегии и навыках. Возьмите на себя полное командование полем боя, строя свою базу, ведите свои армии в бой и реализуйте смелые стратегии, чтобы выйти победителем.
Нус посмотрим в известных местах ну а потом можно и решить покупать аль нет.
p.s. тем более это пока лишь ранний доступ судя по новости. А вообще как-то стыдно говорить о наследнике, а выпускать игру лишь в ранний доступ, а не в виде релиза.
так это типа предзаказ
Какая связь с ранним доступом и наследованием идей? И почему вдруг это стыдно?
Где в стиме плашка "Ранний доступ" у игры? Разрабы решили дать обладателям делюкса играть на 7 дней раньше. Осуждаем, не понимаем, но это не классический ранний доступ в стиме, с которым игры могут гнить годами. Ты снова позоришься. Не надоело?
новость хотя бы прочитай и может поймешь откуда я про раний доступ. Не надоело позорится в попытках опозорится меня даже новость не прочитав ?
p.s. хотя как вижу прочитал наконец но ведь цель опозорить у тебя опять вот и начал отмазыватся типа не классичский доступ и прочий бред.Короче снова опозорился ты.
p.s.2 и прочитай что такое релиз наконец не позорься.
Расскажи это Baldur's Gate 3, который, как ты говоришь, "гнил" в раннем доступе)
уже взломана.
о, клоун-НЕлох детектед)
предзаказ, но не deluxe
запускается и работает