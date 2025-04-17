Tempest Rising хочет показать, что классическая RTS понравится как поклонникам жанра, так и новичкам

Стратегическая игра в реальном времени Tempest Rising призвана не только привлечь ностальгических поклонников RTS, но и открыть себя новым целевым группам. Поэтому целью команды разработчиков было сделать Tempest Rising «легкой и увлекательной в освоении», но в то же время «сложной и увлекательной в достижении мастерства».

Ведущий гейм-дизайнер игры Брэндон Кастил рассказал:

Мы хотели, чтобы основные взаимодействия были максимально простыми, а базовый игровой процесс был довольно прост в освоении. Мы дополнили это нашей системой подсказок, в которой несколько членов команды прошлись по большинству систем в игре, создали видеоролики о том, как работает каждая система, и включили их в нашу кампанию, чтобы научить игроков, как работают вещи, когда они с ними сталкиваются.

В то же время есть и другие варианты для изучения, такие как улучшение зданий или система доктрин. В последнем случае вы постепенно разблокируете бонусы и сможете свободно выбирать их для каждой миссии.

Для способностей юнитов и расширенных функций, таких как улучшения зданий или наша система доктрин, мы назвали нашу философию «необязательной сложностью». Игроки должны распределять или посвящать свое время и внимание определенным задачам в игре. Вполне возможно, что вы потратите свое время в Tempest Rising, выполняя только базовые действия, такие как перемещение, строительство и атака.



Более сложные действия, такие как способности юнитов, часто необязательны, но потенциально ценны, позволяя игрокам включать их в свои игровые решения по мере накопления опыта.

Tempest Rising выйдет на ПК 24 апреля 2025 года. Если вы купите Deluxe Edition, вы сможете играть с 17 апреля 2025 года.