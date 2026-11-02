Tempest Rising получила масштабный патч баланса: разработчики пересмотрели все три фракции

Разработчики Tempest Rising выпустили обновление, затрагивающее баланс всех трёх фракций, соревновательный пул карт и ряд технических проблем. Изменения должны расширить тактические возможности и сделать некоторые подразделения полезнее, хотя масштабы правок показывают, что команде всё ещё приходится искать подходящее соотношение сил между сторонами конфликта.

Одно из общих нововведений касается инженерных отрядов: Engineer, Technician и Ambassador теперь способны ремонтировать воздушную технику. В режиме 1 на 1 из соревновательного пула исключили карты Prominence, Arena и Tropical Team Brawl, а число запретов при выборе карты сократили с шести до пяти. Кроме того, разработчики скорректировали стартовые позиции на Road to Destruction и Dammed Strait.

Изменения затронули все три армии. Для Ветей ослабили Caretaker и увеличили стоимость Acolyte, зато Messenger получил дополнительный боезапас, Gorgon стал быстрее, а лечение Consecrated Replenishment усилили. Global Defense Force получила корректировки мин, турелей, дронов и специалистов, а также изменения в доступности отдельных способностей и доктрин. У Tempest Dynasty подешевели Guards, укрепились оборонительные сооружения и вырос доход Excavator Platform.

Не обошлось и без исправлений ошибок. Патч устраняет проблемы в кампаниях, интерфейсе и сетевых матчах, а также несколько причин вылетов в Skirmish. Впрочем, разработчики предупреждают, что старые сохранения схваток, созданные в начале или середине 2025 года, всё ещё могут приводить к аварийному завершению игры. Причина связана с изменениями системы ботов, поэтому полностью избавиться от этой проблемы пока не удалось.

Обновление продолжает работу над балансом Tempest Rising, причём разработчикам приходится одновременно корректировать отдельные юниты, экономику и возможности каждой из трёх фракций.