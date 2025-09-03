Tempest Rising выходит на новый уровень: грядёт масштабное обновление с режимом 3х3, паузой и песочницей

Разработчики Tempest Rising объявили о крупном обновлении, которое существенно расширит функционал RTS и сделает игру удобнее для разных типов игроков.

Главным новшеством станет поддержка мультиплеерных матчей 3 на 3 — теперь до шести игроков смогут сразиться одновременно. Новый формат будет доступен как в пользовательских играх, так и в режиме стычек.

Любители одиночного прохождения тоже получат важные улучшения. В игру добавят активную паузу, позволяющую остановить происходящее в любой момент, и настройку скорости игрового процесса — функции, которые особенно оценят поклонники вдумчивого стиля.

По многочисленным просьбам комьюнити появится и режим песочницы без ботов. Он даст игрокам свободу экспериментировать с юнитами, пробовать разные стратегии и изучать механику фракций без давления противников.

Кроме того, серьёзные изменения коснутся режима наблюдателя, впервые представленного летом. Теперь зрители смогут просматривать полную статистику игроков, пользоваться отдельным чатом, следить за камерой конкретного участника и даже контролировать отображение тумана войны.

Подробный список изменений разработчики опубликуют вместе с патчем во вторник, 9 сентября.