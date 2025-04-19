Tempest Rising вышла для всех игроков раньше времени - владельцы Deluxe-издания остались без раннего доступа

Tempest Rising внезапно стала доступна для всех, кто оформил предзаказ. Видимо, кто-то из команды не туда нажал. Разработчики, вместо того чтобы долго возиться с откатом, просто махнули рукой и выпустили игру для всех. То есть можно купить даже стандартное издание и начать играть прямо сейчас.
При этом владельцы Deluxe-издания, конечно, остались в некотором недоумении. Ведь им обещали целую неделю раннего доступа, а в итоге все получили игру одновременно. Авторы игры пообещали придумать какой-то эксклюзивный контент взамен сгоревшего раннего доступа. Правда, что именно это будет — пока секрет. Как сами говорят, «расскажем подробности как можно скорее».
И правильно сделали! Пока игра на слуху надо капусту стричь.
Представляю лица владельцев делюкс издания
пару мисси прошол уже игра кайф играю в торрент идишен щас начал миссию за снайпершу)))
Да она какая-то темная, генералы всеже повеселей были.
Так поди купи, а то все скачают и разрабы единственной классичечкой rts загнутся, и скажут спачибо, что тебе понравилось)
Вам не мешает вся эта информация в углу?)
Так они переплатили за то, чтобы поиграть на неделю раньше остальных? Это же идиотизм. ps Остались в недоумении... Это я остался в недоумении)))))
Это не идиотизм. Там процентов 80 стримеры.
Так из-за них все должны ждать лишнюю неделю? Вот уроды.
НенеНее ну нашли решение же .
Эмм... Deлох-издание получается:)