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Tempest Rising 24.04.2025
Стратегия, RTS
8.1 135 оценок

Tempest Rising вышла для всех игроков раньше времени - владельцы Deluxe-издания остались без раннего доступа

Lunersun Lunersun

Tempest Rising внезапно стала доступна для всех, кто оформил предзаказ. Видимо, кто-то из команды не туда нажал. Разработчики, вместо того чтобы долго возиться с откатом, просто махнули рукой и выпустили игру для всех. То есть можно купить даже стандартное издание и начать играть прямо сейчас.

При этом владельцы Deluxe-издания, конечно, остались в некотором недоумении. Ведь им обещали целую неделю раннего доступа, а в итоге все получили игру одновременно. Авторы игры пообещали придумать какой-то эксклюзивный контент взамен сгоревшего раннего доступа. Правда, что именно это будет — пока секрет. Как сами говорят, «расскажем подробности как можно скорее».

Стратегия в реальном времени Tempest Rising вышла в раннем доступе для обладателей делюкс-издания
18
11
Tempest Rising
24.04.2025
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Anton Shvyrkov

И правильно сделали! Пока игра на слуху надо капусту стричь.

5
agula98

Представляю лица владельцев делюкс издания

5
inkomniak

пару мисси прошол уже игра кайф играю в торрент идишен щас начал миссию за снайпершу)))

1
Дрочеслав сын Сергея

Да она какая-то темная, генералы всеже повеселей были.

aptem4ka

Так поди купи, а то все скачают и разрабы единственной классичечкой rts загнутся, и скажут спачибо, что тебе понравилось)

1
Sp1Ls

Вам не мешает вся эта информация в углу?)

moose1023

Так они переплатили за то, чтобы поиграть на неделю раньше остальных? Это же идиотизм. ps Остались в недоумении... Это я остался в недоумении)))))

hpi

Это не идиотизм. Там процентов 80 стримеры.

moose1023 hpi

Так из-за них все должны ждать лишнюю неделю? Вот уроды.

1
jax baron

НенеНее ну нашли решение же .

Аристов--Черный

Эмм... Deлох-издание получается:)