Tempest Rising вышла для всех игроков раньше времени - владельцы Deluxe-издания остались без раннего доступа

Tempest Rising внезапно стала доступна для всех, кто оформил предзаказ. Видимо, кто-то из команды не туда нажал. Разработчики, вместо того чтобы долго возиться с откатом, просто махнули рукой и выпустили игру для всех. То есть можно купить даже стандартное издание и начать играть прямо сейчас.

При этом владельцы Deluxe-издания, конечно, остались в некотором недоумении. Ведь им обещали целую неделю раннего доступа, а в итоге все получили игру одновременно. Авторы игры пообещали придумать какой-то эксклюзивный контент взамен сгоревшего раннего доступа. Правда, что именно это будет — пока секрет. Как сами говорят, «расскажем подробности как можно скорее».