В мартовский Humble Choice вошли Tempest Rising, Hard West 2 и Chants of Sennaar

Сервис Humble Bundle представил мартовскую подборку игр в рамках подписки Humble Choice. В новом наборе нет крупных блокбастеров, однако подписчиков ждёт несколько высоко оценённых проектов и дополнительные бонусы.

Главными играми месяца стали атмосферное приключение-головоломка Chants of Sennaar, стратегия в реальном времени Tempest Rising и обновлённая версия классической RPG Etrian Odyssey III HD. Также в линейку вошли Sworn, кооперативное приключение Bread & Fred, тактический вестерн Hard West 2, шутер Zero Hour и выживание в открытом мире Smalland: Survive the Wilds.

Помимо самих игр, подписчики получают дополнительные привилегии. Среди них — месяц доступа к сервису IGN Plus и скидка 10% на покупку Resident Evil Requiem в магазине Humble Store. Эта скидка суммируется со стандартной подписочной, которая может достигать 20% в зависимости от длительности подписки.

Игры будут доступны всем подписчикам до вечера 7 апреля.2026 года. К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести декабрьский набор